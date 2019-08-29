15:12
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Садовий заявив про початок технічної рекультивації полігону в Грибовичах

      127 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      У Києві сьогодні парламентські пристрасті, а тим часом Андрій Садовий у Львові почав рекультивацію сміттєзвалища.

      Перша техніка вже заїхала на території Грибовицького полігону, там розпочинається технічна рекультивація. Про це заявив мер Львова на своїй сторінці в Instagram.

      До кінця року очищаємо два озера з інфільтратами, будуємо потужну дамбу і починаємо дегазацію. Будемо мати 50 свердловин,
      – сказав Садовий.

      Вже почались рекультиваційні роботи на старому полігоні. Там буде впроваджена нова система поводження з відходами. Вона передбачає сортування сухих та вологих відходів, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття.

      Нагадаємо, у Львові буде збудовано перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, який відповідає стандартам Європейського союзу. Наразі в Україні немає жодного такого заводу. 

      blog_ava
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні
      18713
      Теги: Новини України Андрій Садовий Новини Львова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного прем'єр-міністра України
      сьогодні , 10:15 Олексій Гончарук – біографія ймовірного прем'єр-міністра України
      16740
      Меркель і Макрон беруться за Донбас, – Rzeczpospolita
      сьогодні , 15:00 Меркель і Макрон беруться за Донбас, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 382
      Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      28 серпня , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      902
      Луценко написав заяву про відставку: хто ймовірно замінить генпрокурора
      сьогодні , 12:30 Луценко написав заяву про відставку: хто ймовірно замінить генпрокурора
      Сергій Лещенко 528
      Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      сьогодні , 12:15 Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      Інна Жолобович 11759
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук