Садовий заявив про початок технічної рекультивації полігону в Грибовичах

У Києві сьогодні парламентські пристрасті, а тим часом Андрій Садовий у Львові почав рекультивацію сміттєзвалища.

Перша техніка вже заїхала на території Грибовицького полігону, там розпочинається технічна рекультивація. Про це заявив мер Львова на своїй сторінці в Instagram.

До кінця року очищаємо два озера з інфільтратами, будуємо потужну дамбу і починаємо дегазацію. Будемо мати 50 свердловин,

– сказав Садовий.

Вже почались рекультиваційні роботи на старому полігоні. Там буде впроваджена нова система поводження з відходами. Вона передбачає сортування сухих та вологих відходів, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття.

Нагадаємо, у Львові буде збудовано перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, який відповідає стандартам Європейського союзу. Наразі в Україні немає жодного такого заводу.