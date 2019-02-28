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      Садовий заявив, що гральний бізнес в Україні працює завдяки прикриттю правоохоронних органів

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      Мільярди гривень від цього отримують кілька депутатів Верховної Ради.

      Про це кандидат на посаду Президента України сказав у своєму відеоблозі на Youtube.

      "Стандартний набір у всіх маленьких містах України – гральні автомати під вивіскою "Національна лотерея", алкогольний магазин, секонд-хенд, ломбард і похоронне бюро.

      Офіційно ж гральний бізнес заборонений, але ніхто чомусь цього не бачить. Тому що всі ці заклади працюють під прикриттям. Поліція, СБУ, прокуратура їх "кришують" і отримують з цього долю", – сказав Садовий.

      Політик переконаний, що проблему можна вирішити. Навіть каже, що "за тиждень": "Якщо ти ставиш нормального Генерального прокурора, керівника СБУ, а міністр внутрішніх справ матиме принципову позицію – все, цього немає".

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      Теги: Новини політики Андрій Садовий СБУ ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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