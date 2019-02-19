Садовий зустрівся з Головою Європейської Ради Дональдом Туском

Голова Європейської Ради Дональд Туск провів зустріч із кандидатом в президенти України Андрієм Садовим під час свого візиту до Львова.

"Пан Туск є нашим найбільшим другом і союзником в ЄС. Я подякував йому за підтримку, а також розповів про перебіг виборчих перегонів в Україні. Натомість отримав запрошення відвідати Брюссель. Сьогодні кон’юнктура в Європі складається не на користь України. Все більшу силу набирають європейські партії і політики, які дивляться в сторону Москви. Тому ми повинні цінувати всіх, хто твердо стоїть на позиціях підтримки України", – розповів Андрій Садовий.

Дональд Туск залишив допис в книзі почесних гостей Львова, а також прогулявся містом в супроводі Андрія Садового.





Нагадаємо, сьогодні Дональд Туск також виступив в українському парламенті з промовою на підтримку України.