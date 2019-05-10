"Саджайте квіти, а не людей": відомі діячі культури приєдналися до акції на підтримку Сенцова

Олег Сенцов вже п'ятий рік поспіль перебуває за ґратами в Росії. До річниці ув'язнення українського політв'язня активісти влаштували акцію із промовистим гаслом "Саджайте квіти, а не людей".

У Хрещатому парку в Києві зібралися письменники, актори, музиканти й правозахисники.

Читайте також: П'ять років полону: активісти влаштували зворушливу акцію на підтримку Сенцова – фото

Вони висадили близько 200 садових канн. Біля них поставили 98 табличок з іменами бранців.

"Саджайте квіти, а не людей": символічна акція на підтримку Сенцова: фото



Зазначимо, що участь у події взяли відомі діячі культури. Зокрема, актори Римма Зюбіна та Ахтем Сеітаблаєв, музикант Андрій Хливнюк, письменник Андрій Курков, філософи та члени Українського ПЕН "Вахтанґ" тощо.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.