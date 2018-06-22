Safety Truck: як за допомогою нової технології можна безпечно обігнати вантажівку

Safety Truck: як за допомогою нової технології можна безпечно обігнати вантажівкуАвтотехнології 131 Читать новость на русском
Щороку в дорожніх аваріях у світі гинуть та калічаться мільйони людей. Висока швидкість, обмежена видимість, недооцінка дорожніх факторів часто призводять до найтрагічніших наслідків. Усі перелічені чинники є вагомими, коли йдеться про обгін великогабаритного транспорту. Рятівне рішення для таких випадків запропонувала компанія Samsung.
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Джерело: 24 Канал
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