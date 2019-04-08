Сага про дебати: що пишуть світові медіа про відеобої між кандидатами у президенти України

Все більше передвиборчі перегони кандидатів у президенти України нагадують шоу: Порошенко та Зеленський ставлять один одному ультиматуми у відеозверненнях, а глядачі чекають, що ж буде у наступному епізоді. Західні ЗМІ також слідкують за всім, що відбуваються, і вже переконані – ця історія стане основою для нового фільму, проте українцям зараз радіти не варто.

Поганий прорахунок: чи блефує Зеленський?

ВВС пише, що чинний президент України Петро Порошенко і кандидат Володимир Зеленський здали аналізи на наркотики та алкоголь. Це стало новим епізодом у сазі про політичні дебати між двома кандидатами, які змагаються за право стати наступним президентом України.

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Зеленський закликав до модерування дебатів Юлію Тимошенко, яка посіла третє місце у першому турі виборів. Тоді Порошенко порадив йому бути "мужиком" і "більше не ховатися”.

Видання проводить екскурс до дня виборів і зазначає, що почалося все з запрошення на дебати Порошенка одразу після оприлюднення результатів екзит-полів. Зеленський спершу прийняв виклик, потім відмовився від обіцянки – це спровокувало хвилю критики у соцмережах. Після цього комік сам "кинув рукавичку" Порошенкові у ефектному відео, запросивши чинного президента дебатувати за його умовами – на НСК "Олімпійський". Порошенко зазначив, що існують закони і "тут немає місця для жартів", однак погодився на такий формат: "стадіон, так стадіон".



Першим здавати аналізи запропонував Володимир Зеленський

Незвична стратегія Зеленського з метою уникати традиційної політичної кампанії на користь ретельно змонтованих відео у соцмережах працює досі. Коли він закликав Президента Порошенка до дебатів, то явно думав, що той не погодиться, і це відверне увагу від його власного небажання брати участь. Проте він погано усе прорахував.

Порошенкові нічого втрачати і він дуже хотів би зійтися у двобої з недосвідченим Зеленським. Можливо, для чинного президента це єдиний спосіб змінити ситуацію та вийти в лідери.

Як пишуть журналісти видання, заяву коміка почали називати блефом: команда Зеленського запанікувала після згоди Порошенка на здачу аналізів. Вони оголосили медичну клініку "заангажованою" і запропонували іншу, приватну – власників якої пов’язують з Володимиром Зеленським.

Видання зазначає, що ці "дебати на стадіоні" можуть виявитися просто катастрофічним епізодом на шляху Зеленського до президентства. Але дуже дивно, що людина, яка довгий час хотіла переконати всіх, що він – не лише комік і може бути серйозним, тепер, схоже, намагається перетворити кампанію на фарс.



Західні ЗМІ зазначають, що сумнівалися, чи прийме Порошенко виклик опонента

Тelegraph своїм читачам повідомляє: Петро Порошенко здав зразки крові, волосся і сечі в клініці НСК "Олімпійський". Їх отримали 4 лабораторії і лікарі зазначили, що ні алкоголю, ні наркотиків виявлено не було. Володимир Зеленський своєю чергою здав аналіз крові в приватній клініці. У нього теж не виявили вищезгаданих речовин, однак копія результатів, які він опублікував, була датована 2 квітням – тоді він навіть ще не закликав Порошенка пройти тести. Пізніше в клініці сказали, що працівник помилково ввів неправильну дату на формі.

Штаб Порошенка закликав Зеленського також подати зразки волосся, стверджуючи, що його випробування проводив лікар, який був актором у одному із серіалів виробництва студії "Квартал-95".



Соціальні мережі заполонили меми на тему дебатів кандидатів

Як зазначає видання, колишній чемпіон з боксу у суперважкій вазі Володимир Кличко також вступив у цей бій на Facebook. Так, він заявив, що результатам тестів жодного кандидата не можна довіряти, оскільки дані були оприлюднені надто рано. Він закликав кандидатів не обманювати своїх виборців і запропонував покрити всі витрати на нову здачу аналізів, яка буде професійною.

Видання прогнозує, що на дебатах чинний президент скористається політичною недосвідченістю Зеленського, "який опублікував лише "туманну" програму і відмовився від політичних дискусій на користь гастролей зі своєю комедійною трупою".

Відео, пінг-понг і тест на наркотики – що далі?

Як зазначає німецьке видання Spiegel, українці вже бачили багато "цікавого": опального екс-губернатора Михеїла Саакашвілі, який тікав від представників СБУ по даху свого будинку, "воскресіння" журналіста Аркадія Бабченка наступного дня після "цинічного вбивства" тощо. Тепер же вони спостерігають як комік, який хоче стати президентом, та нинішній глава держави надсилають один одному відеозвернення на Facebook, встановлюючи умови для дебатів.

Президент, далеко не в стилі якого проводити такі відеобої уночі на Facebook, наразі просто не має вибору, оскільки лише таким чином він може привернути увагу нових виборців, що має велике значення перед останнім "забігом". Це – непогана реакція, але Порошенко таким чином погодився не лише з деякими вимогами опонента, а й на обмін роликами. М'яч знову повернувся до Зеленського.

Видання зазначає, що у "телевізійній дуелі" проти президента України Порошенка недосвідчений кандидат Зеленський може тільки програти. Вже після зустрічей із західними дипломатами з'явилися повідомлення, що Зеленський говорив мало і його загальне розуміння ситуації є "поверхневим". Поки що актор жодного разу не виступав з політичними промовами. Його ідеї представляють експерти та консультанти команди. Тож Зеленський-політик наразі не є повністю розкритим для народу.

Тож зараз коміку залишається лише переходити в наступ з ультиматумами.

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The Guardian висловлює сумнів у тому, що Зеленський очікував, що Порошенко прийме його виклик на дебати на стадіоні. Проте він це зробив і сам пішов у наступ. Тут журналісти мають на увазі запрошення на здачу аналізів у медцентрі НСК "Олімпійський", яке розмістила прес-служба Порошенка і яке Зеленський не прийняв, виставивши свої умови.

Обидва кандидати на пост Президента України пройшли тести на вживання наркотиків і останні тижні передвиборчої кампанії все більше стали нагадувати політичний цирк.

Сотні журналістів були акредитовані, щоб спостерігати за здачею аналізів кандидатами, які прагнуть довести що вони не є наркоманами або алкоголіками. Це шоу породило масу жартів та критики у соціальних мережах.



Зеленський здавати аналізи разом з Порошенком відмовився і пішов у приватну клініку

"Учитель Василь запізнюється на роботу. Він хапає годинник, вискакує з ліжка, кричить на батька і просить маму попрасувати сорочку… Він виходить. У передпокої своєї скромної квартири, оточеної охоронцями, сидить чоловік у дорогому вбранні. "Доброго ранку, пане Президенте", – каже він. Тиша", – The Washington Post розпочинає матеріал зі сцени телесеріалу "Слуга народу", де головну роль вчителя-президента грає Володимир Зеленський.

Журналістка знайомить читачів з коротким сюжетом серіалу і проводить паралелі з реальною передвиборчою кампанією, яка моментам стає схожою на шоу також. Вона зазначає, що тактику Зеленського порівнюють з тактикою президента США Дональда Трампа, який також свою популярність переніс у політичну кар'єру і використовує нетрадиційні способи поширення своїх послань.

Його перше справжнє випробування може відбутися на теледебатах з Порошенком, які він запропонував провести на стадіоні, можливо, думаючи, що президент відмовиться. Якщо він зможе вистояти і відповісти на питання про війну, економіку, зовнішню політику тощо, і якщо він зможе відповісти на них, як Зеленський, а не як Василь Голобородько, з прямим обличчям – тоді він може мати шанс.

Цікаві факти про НСК "Олімпійський": відео

"Сенсаційна президентська виборча кампанія в Україні зробила черговий сюрреалістичний поворот: чинний президент Петро Порошенко і його опонент, комік Володимир Зеленський, здали аналіз крові напередодні дебатів", – починає свій матеріал про вибори в Україні CNN.

Це було однією з вимог коміка, на яку Порошенко погодився. "Ми створюємо нові традиції", – зазначив він.

Інцидент перетворив перегони між двома кандидатами на медіа-видовище. Воно має завершитися тоді, коли обидві сторони зійдуться "у двобої" на найбільшій спортивній арені України.