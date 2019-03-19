Саграда Фамілія: як нині виглядає грандіозний собор Гауді, який будують вже більше 100 років

Складні архітектурні композиції, сплетені з бурхливої уяви, амбіційності і наскрізного розуміння живого, принесли іспанцю Антоніо Гауді заслужену світову славу. Та свій наймасштабніший проект – Собор Святого Сімейства, – якому митець віддав 43 роки, так і не встиг завершити за життя. Споруду зводять вже 137-й рік.

Будівництво собору розпочалось у Барселоні у 1882 році. За рік Гауді затвердили головним архітектором проекту.

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За задумкою Гауді, лише в обрисах собору мав вгадуватись готичний стиль, в іншому – автентична мова митця. Будівля і справді мало схожа на приклад неоготики. Радше на піщаний замок, може, мурашник або навіть бурульки. Це цілий світ, в якому у вигляді скульптур та горельєфів пліч-о-пліч живуть святі та різні живі істоти. Приголомшлива деталізація і продуманість кожного сантиметру собору знезброює і змушує реагувати на нього на рівні інстинктів.



Будівництво собору триває 137 рік

Запаморочливо складна структура будівлі мала втілитись у трьох фасадах. Східний – присвячений Різдву; західний – Страстям Христовим; південний, найбільший, має стати фасадом Воскресіння.

Попри те, що Гауді працював над собором 43 роки (аж до смерті), він встиг звести та оформити тільки Різдвяний фасад та чотири вежі над ним. Почасти це сталось і через те, що будівництво неодноразово заморожували через брак коштів.

Зведення Собору Святого Сімейства планують завершити у 2026 році. Тоді церква здійматиметься на 170 метрів над землею і стане найвищою у світі.

Зникнуть кути, матерія щедро постане в своїх астральних округлостях: сонце проникне сюди з усіх боків – і виникне образ раю. Так мій палац стане світлішим за світло,

– говорив про своє творіння Гауді.



Собор Святого Сімейства у Барселоні



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства



Собор Святого Сімейства

5 червня 1926 року 74-річного Гауді збив трамвай. Очевидці інциденту прийняли геніального архітектора за жебрака і відправили його до лікарні для безхатьків. За два дні митець помер. Поховали Антоніо Гауді у крипті недобудованої Сагради Фамілії. Після того католики неодноразово звертались до Папи Римського з проханням канонізувати великого Гауді.

Більше про творчість генія архітектури Антоніо Гауді читайте у матеріалі 24 каналу.