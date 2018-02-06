Сахару знову засипало снігом: промовисті фото

Пустелю Сахару в районі алжирського міста Айн-Сефра знову засипало снігом. Товщина сніжного покриву склала кілька сантиметрів.

Про це повідомило британське видання Daily Mail.

При цьому роблять чимало фото цього незвичайного для цих місць явища і публікують знімки у соцмережах.

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Як відомо, до грудня 2016 року в цій місцевості сніг не випадав 37 років. А потім він випадав не менше чотирьох разів. Зокрема, у грудні 2016 сніг спричинив справжній транспортний хаос. Зазвичай в цей час року температура повітря в місті Айн-Сефра коливається від +6 до +12 градусів.

ما أجمل بلادي بثلوجها البيضاء التي تغطيها يا أحلى بلد pic.twitter.com/zCU672TrMn — Nadia (@Nadia63853035) 6 лютого 2018 р.

صور لتساقط الثلوج ملتقطة من ولاية النعامة من طرف Saliha Bouacid

اوفياء الصفحة الرسمية للديوان الوطني للارصاد الجوية الجزائرية.

الف شكر Saliha Bouacid pic.twitter.com/d0hKbEsxiD — MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) 6 лютого 2018 р.