Сахару знову засипало снігом: промовисті фото
22:53, 6 лютого 2849 Читать новость на русском
Пустелю Сахару в районі алжирського міста Айн-Сефра знову засипало снігом. Товщина сніжного покриву склала кілька сантиметрів.
Про це повідомило британське видання Daily Mail.
При цьому роблять чимало фото цього незвичайного для цих місць явища і публікують знімки у соцмережах.
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Як відомо, до грудня 2016 року в цій місцевості сніг не випадав 37 років. А потім він випадав не менше чотирьох разів. Зокрема, у грудні 2016 сніг спричинив справжній транспортний хаос. Зазвичай в цей час року температура повітря в місті Айн-Сефра коливається від +6 до +12 градусів.
Джерело: 24 Канал
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