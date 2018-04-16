Сакури в Ужгороді 2018: як місто потонуло в рожевому цвіті, – фото з соцмереж

Цвітіння рожевих сакур та магнолій в Ужгороді очікують не лише місцеві, а й туристи з усіх куточків України. Користувачі соцмереж вже хизуються чарівними фотографіями із заквітчаних вулиць міста.

Місто, де можна побачити найбільшу кількість сакур в Україні, користується неабиякою популярністю в квітні-травні кожного року. І не дивно, оскільки щороку в цей період відбувається "Фестиваль Сакури" та майже одночасно із сакурами зацвітають і магнолії.

Читайте також: В Ужгороді починають цвісти сакури: Москаль показав неймовірні фото

Існує багато версій, звідки ж були завезені сакури або ж "японські вишні", але тим не менш, туристи тепер їх можуть побачити по всіх вулицях Ужгорода. Найбільше сакур можна зустріти на набережній річки Уж. У 2018 році сакури цвістимуть два найближчих тижні.

Сайт "24" зібрав найяскравіші фотографії з мережі Instagram, де користувачі діляться красою Ужгорода, що "потонув" у цвітінні сакур.

Допис, поширений Alina Repka (@alinarepka) 15 Кві 2018 р. о 9:46 PDT

Допис, поширений користувачем @s.reshit 16 Кві 2018 р. о 1:44 PDT

Допис, поширений Alina (@alinaanilaalina) 16 Кві 2018 р. о 12:30 PDT

Допис, поширений Ліля (@lilia.solodun) 15 Кві 2018 р. о 5:03 PDT

Допис, поширений Nataliia Kuzbyt (@nataliiakuzbyt) 15 Кві 2018 р. о 2:44 PDT

Допис, поширений Julia Brosheveckaya (@b.yulya) 15 Кві 2018 р. о 10:18 PDT

Допис, поширений Lyana Sovytska (@lyanasovytska) 14 Кві 2018 р. о 10:10 PDT

Допис, поширений Rᴇʙᴇᴄᴄᴀ Hᴇɴᴅᴇʏ (@rebeccahendey) 16 Кві 2018 р. о 3:06 PDT

Допис, поширений Alika_Blunt (@alika_blunt) 16 Кві 2018 р. о 1:25 PDT

Допис, поширений Yurko Kushnir (@yurkokushnir) 16 Кві 2018 р. о 2:24 PDT

Допис, поширений LoEyes*мир моими глазами* (@lorenabad) 16 Кві 2018 р. о 5:31 PDT

Допис, поширений Benjamin (@ben_jumin07) 16 Кві 2018 р. о 4:43 PDT