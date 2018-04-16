Сакури в Ужгороді 2018: як місто потонуло в рожевому цвіті, – фото з соцмереж
Цвітіння рожевих сакур та магнолій в Ужгороді очікують не лише місцеві, а й туристи з усіх куточків України. Користувачі соцмереж вже хизуються чарівними фотографіями із заквітчаних вулиць міста.
Місто, де можна побачити найбільшу кількість сакур в Україні, користується неабиякою популярністю в квітні-травні кожного року. І не дивно, оскільки щороку в цей період відбувається "Фестиваль Сакури" та майже одночасно із сакурами зацвітають і магнолії.
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Існує багато версій, звідки ж були завезені сакури або ж "японські вишні", але тим не менш, туристи тепер їх можуть побачити по всіх вулицях Ужгорода. Найбільше сакур можна зустріти на набережній річки Уж. У 2018 році сакури цвістимуть два найближчих тижні.
Сайт "24" зібрав найяскравіші фотографії з мережі Instagram, де користувачі діляться красою Ужгорода, що "потонув" у цвітінні сакур.