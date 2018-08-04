Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви

Салат "Цезар" – одна із найпопулярніших страв у всьому світі! І це не дивлячись на те, що інгредієнти дуже прості, а техніки приготування під силу кожному. Можливо, саме простота салату "Цезар" і є секретом його успіху – рецепт приготування страви далі в матеріалі.

Існує безліч рецептів приготування салату "Цезар", але він завжди залишається смачним і оригінальним завдяки своєрідному соусу, а також незмінним інгредієнтам – пармезану і білим сухарикам. Традиційно до складу також входять консервовані анчоуси.

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Ми пропонуємо вам рецепт салату "Цезар" від американської ведучої та автора кулінарного YouTube-каналу Марти Стюарт.

Рецепт салату "Цезар"



Класичний рецепт приготування салату "Цезар"

Інгредієнти для салату:

- 2 ст.л. розтопленого вершкового масла;

- оливкова олія;

- білий хліб для сухарів;

- суміш салатного листя;

- сир пармезан;

- сіль та перець за смаком.



Для соусу:

- 4 філе консервованих анчоусів;

- 1 ст.л. свіжовичавленого лимонного соку;

- 1/2 чайної ложки гірчиці;

- яєчний жовток;

- оливкова олія.

Рецепт приготування салату "Цезар":

1. Для сухарів: в глибокій мисці змішайте розтоплене вершкове масло та оливкову олію. Наріжте хліб на квадратики та вимішайте у мисці з цією масою, щоб кожен шматочок просочився маслом та олією. Додайте сіль та перець за смаком, знову перемішайте. Викладіть на деко хліб та запікайте 10 хвилин при температурі 180 градусів. Слідкуйте, щоб сухарі не згоріли.

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2. Для соусу: в інший мисці розчавіть виделкою зубчики часнику з анчоусами. Посоліть, додайте перець, лимонний сік, гірчицю та яєчний жовток. Добре вимішайте, додаючи оливкову олію. Олію вливайте до отримання консистенції соусу.

3. Збираємо салат: промийте та обсушіть салатне листя. Наріжте великими шматками та додайте до соусу. Зверху посипте сухарями та натріть сир пармезан. Добре вимішайте салат.

За бажанням: до салату можна додати курку. Для цього обсмажте філе на сковорідці зі спеціями та наріжте її досить великим шматочками.

Рецепт салату Цезар – відео приготування