Салати на зиму з баклажанів: прості рецепти приготування

Консервовані салати на зиму з баклажанів – це ідеальне доповнення до будь-якого гарніру. Взимку, коли так бракує свіжих овочів та фруктів, такі салати особливо рятують! Адже вони зберігають максимум користі та смаку свіжих овочів.

Пропонуємо три рецепти салатів на зиму з баклажанів – з базиліком, кабачками та помідорами, а також салат з цибулево-томатним соусом. Оберіть той варіант, який вам більше до смаку, та обов'язково приготуйте!

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Консервований салат з баклажанів і базиліка



Рецепт салату з баклажанів і базиліка на зиму

Якщо ви не дуже любите аромат базиліку, то його в рецепти можна замінити петрушкою, кінзою або ж чебрецем.

Інгредієнти:

- баклажани (середні або маленькі) – 2 кг;

- цибуля ріпчаста – 7-8 шт.;

- часник – 5-6 зубчиків на банку;

- базилік зелений свіжий – 1 пучок (тільки листя);

- чорний перець горошком – 15-20 шт.;

- сіль – 2 ст. ложки для маринаду (також сіль для посипання баклажанів);

- цукор – 6 ст. ложок;

- оцет (9%) – 1,5 склянки;

- вода – 2 склянки;

- олія для смаження.

Рецепт приготування салату на зиму з баклажанів та базиліком:

1. Баклажани очистіть від шкірки, наріжте кружальцями завтовшки в 1 см, пересипте сіллю і залиште на 20-25 хвилин. Потім помийте їх під проточною водою, дайте стекти рідині і обсмажте на олії до золотистої скоринки. Цибулю наріжте великими кільцями, часник просто почистіть, різати його не треба.

2. В простерилізовані банки викладіть шарами: баклажани, цибулю, пару зубчиків часнику, чорний перець горошком і 3-4 листочка базиліка (або гілочку іншої зелені), знову баклажани і так далі. Заповніть всі ємності, залишивши до верху близько 2 см.

3. В емальованій каструлі змішайте воду, оцет, сіль і цукор. Доведіть до кипіння і відразу залийте салат, почекайте, поки маринад опуститься, при необхідності долийте ще. Закрийте банки кришками, переверніть та дайте охолонути. Після цього перенесіть салат в темне прохолодне місце.

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Консервований багатошаровий салат з баклажанами



Рецепт багатошарового салату з баклажанами на зиму

Інгредієнти для салату:

- баклажани (середні або маленькі) – 4 шт.;

- кабачки (маленькі) – 4 шт.;

- цибуля ріпчаста – 4 шт.;

- помідори (великі) – 4 шт.;

- перець болгарський (великий) – 4 шт.;

- часник – 10-12 зубчиків;

- сіль за смаком;

- олія для смаження овочів.



Інгредієнти для маринаду:

- оцет (9%) – 1 стакан;

- вода – 0,5 літра;

- чорний перець горошком – 10 шт.;

- сіль – 1 ст. ложка;

- цукор – 4 ст. ложки.

Рецепт приготування багатошарового салату з баклажанами:

1. Баклажани, кабачки і помідори наріжте кружальцями завтовшки близько 1 см, цибулю – великими кільцями, перець очистіть від насіння і розріжте на смужки. Кожен вид овочів окремо (на різних сковорідках) швидко обсмажте на сильному вогні. Перець, кабачки і баклажани трохи посоліть.

2. В стерилізовані банки викладайте овочі шарами, на кожен шар видавлюйте через прес трохи часнику. В каструлі з'єднайте воду, оцет, чорний перець горошком, сіль і цукор, доведіть до кипіння, проваріть 2-3 хвилини і залийте маринадом салат. Закрутіть або закрийте кришками, переверніть, дайте охолонути і зберігайте в прохолодному місці.

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Консервований салат з баклажанів в цибулево-томатному соусі



Рецепт салату з баклажанів в цибулево-томатному соусі на зиму

Інгредієнти:

- баклажани (середі або маленькі) – 2 кг;

- цибуля ріпчаста – 500 г;

- помідори – 1 кг;

- борошно для панірування;

- сіль, чорний мелений перець – за смаком;

- олія для смаження.

Рецепт приготування салату з баклажанів в цибулево-томатному соусі:

1. Баклажани наріжте кружальцями завтовшки близько 0,5 см, пересипте сіллю і залиште на 30 хвилин. Потім відіжміть від соку, промийте під проточною водою, дайте стекти рідині, присипте чорним меленим перцем, запаніруйте в борошні й обсмажте на олії до золотистого кольору.

2. Цибулю наріжте півкільцями і тушкуйте на олії 5-7 хвилин. За цей час обдайте окропом помідори, зніміть з них шкірку і поріжте дуже маленькими шматочками. Додайте їх до цибулі, приправити сіллю і готуйте до того моменту, поки овочі не перетворяться практично в однорідну масу.

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3. У підготовлені стерилізовані банки викладіть шарами баклажани і соус, накрийте кришками, простерилизуйте протягом 20 хвилин і закайте. Зберігайте в темному і прохолодному місці.