Салати на зиму з баклажанів: прості рецепти приготування
Консервовані салати на зиму з баклажанів – це ідеальне доповнення до будь-якого гарніру. Взимку, коли так бракує свіжих овочів та фруктів, такі салати особливо рятують! Адже вони зберігають максимум користі та смаку свіжих овочів.
Пропонуємо три рецепти салатів на зиму з баклажанів – з базиліком, кабачками та помідорами, а також салат з цибулево-томатним соусом. Оберіть той варіант, який вам більше до смаку, та обов'язково приготуйте!
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Консервований салат з баклажанів і базиліка
Рецепт салату з баклажанів і базиліка на зиму
Якщо ви не дуже любите аромат базиліку, то його в рецепти можна замінити петрушкою, кінзою або ж чебрецем.
Інгредієнти:
- баклажани (середні або маленькі) – 2 кг;
- цибуля ріпчаста – 7-8 шт.;
- часник – 5-6 зубчиків на банку;
- базилік зелений свіжий – 1 пучок (тільки листя);
- чорний перець горошком – 15-20 шт.;
- сіль – 2 ст. ложки для маринаду (також сіль для посипання баклажанів);
- цукор – 6 ст. ложок;
- оцет (9%) – 1,5 склянки;
- вода – 2 склянки;
- олія для смаження.
Рецепт приготування салату на зиму з баклажанів та базиліком:
1. Баклажани очистіть від шкірки, наріжте кружальцями завтовшки в 1 см, пересипте сіллю і залиште на 20-25 хвилин. Потім помийте їх під проточною водою, дайте стекти рідині і обсмажте на олії до золотистої скоринки. Цибулю наріжте великими кільцями, часник просто почистіть, різати його не треба.
2. В простерилізовані банки викладіть шарами: баклажани, цибулю, пару зубчиків часнику, чорний перець горошком і 3-4 листочка базиліка (або гілочку іншої зелені), знову баклажани і так далі. Заповніть всі ємності, залишивши до верху близько 2 см.
3. В емальованій каструлі змішайте воду, оцет, сіль і цукор. Доведіть до кипіння і відразу залийте салат, почекайте, поки маринад опуститься, при необхідності долийте ще. Закрийте банки кришками, переверніть та дайте охолонути. Після цього перенесіть салат в темне прохолодне місце.
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Консервований багатошаровий салат з баклажанами
Рецепт багатошарового салату з баклажанами на зиму
Інгредієнти для салату:
- баклажани (середні або маленькі) – 4 шт.;
- кабачки (маленькі) – 4 шт.;
- цибуля ріпчаста – 4 шт.;
- помідори (великі) – 4 шт.;
- перець болгарський (великий) – 4 шт.;
- часник – 10-12 зубчиків;
- сіль за смаком;
- олія для смаження овочів.
Інгредієнти для маринаду:
- оцет (9%) – 1 стакан;
- вода – 0,5 літра;
- чорний перець горошком – 10 шт.;
- сіль – 1 ст. ложка;
- цукор – 4 ст. ложки.
Рецепт приготування багатошарового салату з баклажанами:
1. Баклажани, кабачки і помідори наріжте кружальцями завтовшки близько 1 см, цибулю – великими кільцями, перець очистіть від насіння і розріжте на смужки. Кожен вид овочів окремо (на різних сковорідках) швидко обсмажте на сильному вогні. Перець, кабачки і баклажани трохи посоліть.
2. В стерилізовані банки викладайте овочі шарами, на кожен шар видавлюйте через прес трохи часнику. В каструлі з'єднайте воду, оцет, чорний перець горошком, сіль і цукор, доведіть до кипіння, проваріть 2-3 хвилини і залийте маринадом салат. Закрутіть або закрийте кришками, переверніть, дайте охолонути і зберігайте в прохолодному місці.
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Консервований салат з баклажанів в цибулево-томатному соусі
Рецепт салату з баклажанів в цибулево-томатному соусі на зиму
Інгредієнти:
- баклажани (середі або маленькі) – 2 кг;
- цибуля ріпчаста – 500 г;
- помідори – 1 кг;
- борошно для панірування;
- сіль, чорний мелений перець – за смаком;
- олія для смаження.
Рецепт приготування салату з баклажанів в цибулево-томатному соусі:
1. Баклажани наріжте кружальцями завтовшки близько 0,5 см, пересипте сіллю і залиште на 30 хвилин. Потім відіжміть від соку, промийте під проточною водою, дайте стекти рідині, присипте чорним меленим перцем, запаніруйте в борошні й обсмажте на олії до золотистого кольору.
2. Цибулю наріжте півкільцями і тушкуйте на олії 5-7 хвилин. За цей час обдайте окропом помідори, зніміть з них шкірку і поріжте дуже маленькими шматочками. Додайте їх до цибулі, приправити сіллю і готуйте до того моменту, поки овочі не перетворяться практично в однорідну масу.
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3. У підготовлені стерилізовані банки викладіть шарами баклажани і соус, накрийте кришками, простерилизуйте протягом 20 хвилин і закайте. Зберігайте в темному і прохолодному місці.