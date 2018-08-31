Салати на зиму з капусти: рецепти приготування

Літо та початок осені – ідеальний час для того, аби запастись на зиму салатами із сезонних овочів. Один із найпопулярніших салатів роблять саме на основі капусти. До нього можна додавати різні інгредієнти за смаком – помідори, перець, огірки тощо. Як приготувати салати на зиму з капусти та які існують тонкощі приготування – далі в матеріалі.

Рецепти салатів з капусти користуються неймовірною популярність саме завдяки універсальності. Адже ці салати можна подавати як окрему страву, доповнення до гарніру, а також їх можна додавати в якості заправки до супу та борщу.

Як робити салати з капусти на зиму? Звісно, існує кілька секретів приготування, яких потрібно дотримуватись. Після шинкування капусту потрібно ошпарити окропом і потім добре її просушити. Так капуста буде більш ніжною. Перед закладанням в банку салат потрібно залишити, щоб він пустив сік. Цей ж сік можна додавати в банку, але потрібно залишити простір до кришки (4-5 сантиметрів), адже соку буде ще більше. Якщо ви цього не зробите, то банка може просто "вибухнути". Найкраще до капусти смакує кріп, але можна використовувати й іншу зелень. Але пам'ятайте, що салати з капусти з родзинками, кунжутом та яблуками можуть стояти не більше 2 тижнів, адже ці інгредієнти можуть пришвидшити процеси бродіння і зіпсують салат.

Салат з капусти по-корейські на зиму



Рецепт салату з капусти по-корейські на зиму

Інгредієнти:

- капуста білокачанна – 1 кг;

- морква – 2 шт;

- болгарський перець – 2 шт;

- ріпчаста цибуля – 1 шт;

- часник – 2-3 зубчики;

- гострий перець – 1/2 шт;

- сіль – 2 ст. л.;

- цукор – 5 ст. л.;

- оцет – 1,5 ст. л.;

- чорний перець – 1/2 ч. л.;

- олія – 7 ст. л.

Рецепт приготування салату з капусти по-корейські на зиму:

1. У капусти зніміть кілька пошкоджених і брудних верхніх листків, качан промийте проточною водою. Капусту пошинкуйте за допомогою спеціальної терки або великим ножом поріжте на дрібні полосочки. Викладіть капусту у велику й глибоку каструлю.

2. На спеціальній тертці для овочів по-корейські натріть моркву довгими смужками і додайте в каструлю до капусти.

3. Гострий перець чилі наріжте кільцями (його можна не додавати, тоді салат буде менш пікантним). Наріжте болгарський перець смужками.

4. У каструлю додайте чорний мелений перець, гострий перець, болгарський перець, цукор і сіль. Всі овочі в каструлі добре перемішайте.

5. Наріжте ріпчасту цибулю півкільцями і обсмажте на сковорідці 3-4 хвилини. Додайте вичавлений часник. Потім вміст сковорідки додайте в каструлю з салатом.

6. Розкладіть салат по банках та ще раз простерилізуйте. Після цього закатайте кришками.

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Салат з капусти та буряком на зиму



Рецепт салату з капусти та буряком на зиму

Інгредієнти:

- капуста білокачанна – 1 кг;

- буряк – 300 г:

- олія – 110 мл;

- оцет столовий – 40 мл;

- часник – 5 зубчиків;

- перець – 15 горошин;

- лавровий лист – 5 шт;

- вода – 500 мл;

- цукор – 40 г;

- сіль – 20 г (або більше за смаком).

Рецепт приготування салату з капусти та буряком на зиму:

1. У капусти зніміть кілька пошкоджених і брудних верхніх листків, качан промийте проточною водою. Капусту пошинкуйте за допомогою спеціальної терки або великим ножом поріжте на дрібні полосочки. Так само пошинкуйте і буряк. Викладіть овочі у велику й глибоку каструлю.

2. В іншу каструлю додайте воду, сіль та цукор. Доведіть суміш до кипіння, додайте олію та оцет. Після цього зніміть з вогню.

3. Простерилізуйте банки. На дно кожної банки покладіть лавровий лист, нарізаний часник і перець горошком. Потім викладіть у банки капусту з буряком, утрамбовуйте не дуже щільно. Залийте маринадом.

4. Стерилізуйте консервацію 15 хвилин на середньому вогні і потім закатайте банки.

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Салат з капусти на зиму з болгарським перцем і помідорами



Рецепт салату з капусти на зиму з болгарським перцем і помідорами

Інгредієнти:

- капуста – 1 кг;

- болгарський перець – 1 кг;

- помідори – 1 кг;

- ріпчаста цибуля – 1/2 кг;

- морква – 1 кг;

- цукор – 6 ст. л.;

- сіль – 6 ст. л.;

- олія – 300 мл;

- оцет – 6 ст. л.;

- мелена червона паприка – 1/2 ч. л.;

- чорний мелений перець – 1 ч. л.;

- коріандр – 1/2 ч. л.

Рецепт приготування салату з капусти на зиму з болгарським перцем і помідорами:

1. У капусти зніміть кілька пошкоджених і брудних верхніх листків, качан промийте проточною водою. Капусту пошинкуйте за допомогою спеціальної терки або великим ножом поріжте на дрібні полосочки. Болгарський перець наріжте смужками, помідори – кубиками, ріпчасту цибулю – півкільцями, а моркву натріть на крупній тертці.

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2. По черзі протушкуйте цибулю та болгарський перець. Потім обсмажте моркву, до неї додайте помідори і протушкуйте 5-7 хвилин.

3. У великій каструлі змішайте цибулю, болгарський перець, моркву та помідори. Поступово додавайте капусту. По мірі того, як вона буде зменшуватись в об'ємі, додавайте іншу порцію. Робіть так, поки не поміститься вся капуста. Після цього тушкуйте ще 10-15 хвилин.

4. Додайте сіль, цукор, спеції і олію. В самому кінці додайте оцет. Добро все перемішайте. Гарячий салат розкладіть в стерилізовані банки і закатайте кришками.