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Салати з огірків на зиму: прості рецепти приготування

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Салати з огірків на зиму: рецепти приготування салатів з огірків на зиму з фото
Салати з огірків на зиму: рецепти приготування салатів з огірків на зиму з фото / Smak.berlin.bigmir

Салати з огірків на зиму закривають майже всі господині. Адже такі салати ідеально допоюють гарніри та м'ясо. Консервовані огірки зберігають свою структуру та соковитість, а також і корисні властивості свіжих плодів. Як приготувати салати з огірків на зиму з гірчицею, цибулею та"Дамські пальчики" – далі в матеріалі.

В рецептах салатів з огірками на зиму велику роль грають спеції. Зокрема, з огірками смакує гірчиця, а також кориця, хоч ця спеція і вважається десертною, але вона гарно підкреслює смак та аромат огірків. Також важливо й те, як ви наріжете огірки для салату. Не пошкодуйте часу і ваш салат буде не лише смачним, а й дуже красивим.

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Якщо в рецепті не передбачена зелень, ви можете додати парасольки кропу, коріння петрушки, пучок кінзи чи базиліку – ці інгредієнти не бувають зайвими у консервації.

Для консервації салатів обирайте огірки невеликого розміру з пухирцями. Перед приготуванням обов'язково їх спробуйте, якщо вони мають гіркуватий смак, то їх краще не закривати. Щоб огірки були пружними та хрусткими, перед приготуванням залиште їх в холодній воді на 4-5 годин.

Салат з огірків на зиму "Дамські пальчики"

Салати з огірків на зиму: рецепти приготування салатів з огірків на зиму з фото
Рецепт салату з огірків на зиму "Дамські пальчики"

Інгредієнти:
- 4 кг огірків;
- 7 зубчиків часнику;
- 100 г цукру;
- 250 мл оцту (9%);
- 250 мл олії;
- 3 ст.л солі;
- 1 ст.л. чорного меленого перцю;
- пучок петрушки та кропу.

Рецепт приготування салату з огірків на зиму "Дамські пальчики":

1. Помийте огірки та просушіть. Наріжте їх уздовж на 4-6 частин. Помийте та подрібніть зелень. У велику миску викладіть огірки, зелень, розчавлений часник та мелений перець. Добре перемішайте.

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2. В окремій мисці змішайте цукор, сіль та оцет. Розмішайте до однорідності та вилийте у миску з огірками. Додайте соняшникову олію та вимішайте усі інгредієнти. Залиште при кімнатній температурі на 2-3 години.

3. Банки добре вимийте, просушіть та викладіть у них огірки. Залийте їх соком, який виділиться. Простерилізуйте банки з салатом 20 хвилин після закипання води. Закатайте банки, накрийте їх ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.

Салат з огірків на зиму з гірчицею

Салати з огірків на зиму: рецепти приготування салатів з огірків на зиму з фото
Рецепт салату з огірків на зиму з гірчицею

Інгредієнти:
- 4 кг огірків;
- 3 зубчики часнику;
- 3 гілочки зелені (кріп, петрушка за смаком);
- лист хрону;
- 1 ст.л. гірчичних зерен;
- 5 ст.л. цукру;
- 2 листочка вишні;
- 5 горошин духмяного перцю;
- 2-3 палички гвоздики;
- 1/3 стакану оцту (9%);
- 2 літри води.

Рецепт приготування салату з огірків на зиму з гірчицею:

1. Огірки залишіть на 5-6 годин в холодній воді. Потім їх добре помийте та просушіть. Наріжте на 6-8 частин, щоб шматочки були невеликого розміру.

2. Простерилізуйте банки. На дно кожної банки викладіть зубчики часнику, перець горошком, листя хрону, петрушку, кріп, листя вишні та гвоздику. За бажанням, спеції та зелень ви можете змінювати. Викладіть у кожну банку огірки, щільно їх утрамбовуючи.

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3. В каструлі доведіть воду до кипіння та дайте їй охолонути. Після цього додайте у воду цукор, оцет та насіння гірчиці. Залийте банки отриманим маринадом та закрийте простерилізованими кришками. Накрийте банки ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.

Салат з огірків з цибулею на зиму

Салати з огірків на зиму: рецепти приготування салатів з огірків на зиму з фото
Рецепт салату з огірків та цибулею на зиму

Інгредієнти:
- 2,5 кг огірків;
- 1 кг цибулі;
- 1,5 ст. л. солі;
- 4 ст. л. цукру;
- 130 мл столового оцту (9%);
- 1,5 л води;
- чорний запашний перець, лавровий лист або інші спеції за смаком.

Рецепт приготування салату з огірків та цибулею на зиму:

1. Огірки добре помийте та висушіть. За бажанням, ви можете зняти з них шкірку. Наріжте огірки тонкими кружальцями. Цибулю також почистіть та наріжте тонкими кільцями.

2. У стерилізовані банки викладайте шарами огірки та цибулю. Залийте банки окропом та залиште на 10-15 хвилин.

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3. Потім злийте окропом в каструлю та приготуйте маринад. Для цього в окроп додайте цукор, сіль та спеції. Це може бути чорний перець, лавровий лист, а також гірчиця чи гострий перець. Доведіть маринад до кипіння, вимкніть вогонь, а тоді додайте оцет.

4. Готовим маринадом залийте банки та закатайте їх. Накрийте банки ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.

Теги: Новини України LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Рецепти консервації на зиму – заготовки на зиму з овочів і фруктів
Джерело: 24 Канал
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