Сальма Хайєк після 9 років шлюбу вдруге вийшла заміж за свого чоловіка: зворушливі фото

Щасливе подружжя – голлівудська акторка Сальма Хайєк та французький бізнесмен Франсуа Анрі-Піно вирішили знову обмінятися весільними клятвами після 9 років шлюбу.

Сальма показала чарівні сімейні фото на своїй сторінці в Instagram.

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Сальма та Франсуа повторно обмінялися клятвами. Цікаво, що для актриси ця подія стала сюрпризом, адже чоловік просто запросив її відпочити у спа. Тому Сальма Хайєк одягнула літній рожевий сарафан, а чоловік – футболку.

Літо добігає кінця, і найкращим його моментом був той день, коли мій чоловік здивував мене оновленням клятви. Це зовсім не те, що я одягла б на весілля, але мені сказали, що на мене чекає спа,

– розповіла Сальма.

Також подружжя знову отримало сертифікат про шлюб.

Зазначимо, що деякі весільні атрибути таки прикрасили подружжя: вінки та намиста з квітів. Збереглася традиція стовносно весільного букету квітів, який Сальма кинула незаміжнім подружкам нареченої. Серед таких була її дочка 10-річна Валентина Палома.

Нагадаємо, Сальма і Франсуа почали зустрічатися у 2006-му році. У 2007-му у них народилася дочка Валентина. Однак через рік заручини були розірвані. У 2009-му році актриса і бізнесмен помирилися. Так, 14 лютого того ж року вони зареєстрували свій шлюб у Парижі, а 25 квітня зіграли романтичне весілля у Венеції.



Сальма Хайєк і Франсуа Анрі-Піно / Усі фото – Instagram