Сальма Хайєк показала, як відсвяткувала день народження: курйозні відео

Голлівудська акторка Сальма Хайєк 2 вересня відсвяткувала своє день народження. Актрисі виповнилося 52 роки.

Короткі ролики зі святкування Сальма опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"52, ось і я", повідомила Сальма Хайєк.

На відео акторка задмухала свічки на торті, після чого її занурили обличчям у торт.

Дивіться відео з Сальмою Хайєк:

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 2 Вер 2018 р. о 1:13 PDT

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 2 Вер 2018 р. о 1:50 PDT

Нагадаємо, Сальма Хайєк та французький бізнесмен Франсуа Анрі-Піно вирішили знову обмінятися весільними клятвами після 9 років шлюбу. Цікаво, що для актриси ця подія стала сюрпризом, адже чоловік просто запросив її відпочити у спа.