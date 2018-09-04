Сальма Хайєк показала, як відсвяткувала день народження: курйозні відео
Голлівудська акторка Сальма Хайєк 2 вересня відсвяткувала своє день народження. Актрисі виповнилося 52 роки.
Короткі ролики зі святкування Сальма опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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"52, ось і я", повідомила Сальма Хайєк.
На відео акторка задмухала свічки на торті, після чого її занурили обличчям у торт.
Дивіться відео з Сальмою Хайєк:
Нагадаємо, Сальма Хайєк та французький бізнесмен Франсуа Анрі-Піно вирішили знову обмінятися весільними клятвами після 9 років шлюбу. Цікаво, що для актриси ця подія стала сюрпризом, адже чоловік просто запросив її відпочити у спа.
Джерело: 24 Канал
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