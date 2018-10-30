Сальма Хайєк приміряла образ блондинки: фото

Знаменита 52-річна акторка Сальма Хайєк приголомшила шанувальників у соціальних мережах кардинальною зміною іміджу.

Нові фото в образі спокусливої довговолосої блондинки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Свій образ зірка доповнила насиченим макіяжем з яскравою червоною помадою. Сальма розповіла, що ці зміни – експеримент заради нової ролі. Так, найімовірніше, Хайєк позує у перуці.

Фанати акторки засипали її компліментами у коментарях і сказали, що світлий колір волосся їй дуже пасує.

"Ти будеш виглядати розкішно навіть з фіолетовим кольором волосся", "Боже, яка жінка!", "Це виглядає дуже красиво", – пишуть користувачі у мережі.



​Сальма Хайєк / Instagram



​Сальма Хайєк / Instagram



​Сальма Хайєк / Instagram



​Сальма Хайєк / Instagram



Сальма Хайєк / Instagram