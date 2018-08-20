Небезпечний сальмонельоз: симптоми та профілактика інфекції

Сальмонельоз — це гостре інфекційне захворювання тварин, птахів і людей, що вражає шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи.

Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Збудник сальмонельозу бактерія Salmonella переважно уражає травну систему, спричиняючи діарею, інтоксикацію та зневоднення організму. В окремих випадках може виникнути сепсис і гнояки у внутрішніх органах.

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Підчепити інфекцію можна через продукти харчування, особливо небезпечними є м’ясні, молочні та рибні продукти.

Основні симптоми сальмонельозу (перші години):

- легке нездужання;

- здуття живота;

- температура;

- запаморочення;

- біль у скронях;

- ломота.

На другу добу ознаки інтоксикації зростають та з'являються ознаки гастроентериту: біль у животі, блювота (із залишками їжі, зелена та водяниста). Також з'являється діарея та відбувається зневоднення організму.

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Профілактика сальмонельозу:

- обов’язково ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням;

- використовуйте безпечну воду, не пийте з неперевірених джерел;

- вживайте бутельовану воду або охолоджену кип’ячену воду;

- використовуйте харчові продукти, оброблені з метою підвищення їх безпеки (наприклад, пастеризоване молоко);

- мийте та обдавайте окропом фрукти і овочі, особливо, у разі споживання їх у сирому вигляді;

- м'ясо та риба повинні пройти хорошу термічну обробку.

Лікування. Якщо сальмонельоз має важку форму, то хворого госпіталізують у медзаклад. При легкій формі хвороби терапія, виписана лікарем, може проводитися у домашніх умовах.

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