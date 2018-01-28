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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сам досі перебуваю у шоці, – Усик поділився емоціями від бою з Брієдісом

23:35, 28 січня 1962 Читать новость на русском
Майріс Брієдіс проти Олександра Усика
Майріс Брієдіс проти Олександра Усика / Ольга Іванющенко

Український чемпіон світу за версіями WBO та WBC Олександр Усик вважає свого останнього опонента латвійця Майріса Брієдіса дуже сильним боксером.

Про це він розповів під час прес-конференції в аеропорту після повернення до Києва.

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"Мій противник був досить сильним, але не сильнішим за мене, як виявилося. Сам досі перебуваю у шоці, як за весь бій був тільки один клінч. Це добре, що так вийшло, тому що інакше не було б боксу", – підкреслив боксер.

За його словами, йому вдалося перемогти Брієдіса, можливо, за рахунок того, що вдалося завдати більше ударів, відтак судді вирішили, кому справді треба віддати перемогу.

Емоції – найпозитивніші. Поки бій не аналізував. Я тільки заспокоївся від нього. Думаю, пройде кілька днів, все заспокоїться, весь галас зійде, я сяду, подивлюся поєдинок, запишу помилки на папір і будемо їх виправляти. До фіналу буду готуватися дуже серйозно. Думаю, ми вирішимо це, коли все заспокоїться. Добре, що ми маємо вже дату, тому нам буде легше вибудовувати свій тренувальний табір. Коли все заспокоїться, то сядемо з командою та обговоримо все,
– констатував Усик.

Нагадаємо, уночі проти 28 січня відбувся бій Усик – Брієдіс на "Рига Арені". Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю. Додамо, раніше латвієць заявляв, що хоче реваншу.

Теги: Новини України Бокс Олександр Усик Усик – Брієдіс Латвія
Джерело: 24 Канал
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