Сама "нарвалася": жорстоко побита 25-річна жінка в Харкові нібито писала своїм зловмисницям

У мережі з'явилася ймовірна переписка 25-річної потерпілої та однієї зі зловмисниць, яка накинулась на неї в Харкові. Постраждала начебто сама писала нападниці й погрожувала їй.

Жінка нібито писала одній зі зловмисниць, що "зараз ви там всі відповісте". Конфлікт стався 3 листопада близько 2:30.

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Начебто сама хотіла зустрітися

Жінки переписувалися в instagram й переважно погрожували одна одній. У мережі кажуть, що це справжній діалог жертви і нападниці, але точно про це нічого не відомо.



Жінка начебто сама писала своїй нападниці / Фото з телеграму "ТРУХА. Харьков"

У листуванні видно багато відеочатів і голосових записів. Згодом потерпіла Валентина нібито пише "Мені взагалі по**й, що у вас там відбувається. А за те, що тільки що пи**іли, – всі зараз відповісте".

Потім видно, як вони начебто домовлялися про зустріч. Хоч раніше в мережі писали, що напад – випадковий.



Вона нібито погрожувала їм розправою / Фото з телеграму "ТРУХА. Харьков"

Жінки довго сваряться і згодом Валентина начебто пише, що стоїть у зловмисниці під будинком, щоб "розібратися". Натомість нападниця відповідає, що вона не там, а п'є разом з компанією.

Потім потерпіла нібито насміхається з жінки й каже, що та втікає від неї, бо боїться розправи. Про що далі говорили жінки – не повідомляють.

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