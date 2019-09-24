Саме час запастися газом: у жовтні ціни можуть зрости на 25%

Зараз склалась оптимальна ситуація для закупівлі газу про запас. У жовтні очікується черговий перерахунок і подорожчання газу в межах від 15% до 25%.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив CEO компанії ETG.UA Володимир Шведкий.

За даними енергетичного провайдера ETG.UA, з літа 2019 року, вперше за багато років на внутрішньому ринку склалась ситуація, коли газ українського видобутку перекриває за обсягами рівень його споживання. Обсяги видобутку газу українськими комерційними компаніями складають приблизно 12 млн кубометрів на добу.

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У компанії також нагадали, що починаючи з січня 2019 року загальне зниження вартості газу на світовому ринку призвело до падіння тарифу на 28%. "У вересні ціни на імпортний газ досягли свого історичного мінімуму. Це, перш за все, пов'язано з падінням курсу долара", – додали в енергетичного провайдера.

Згідно із даними компанії, з початком опалювального періоду ситуація ризикує сильно змінитись. Крім стандартного сезонного подорожчання і ризиків валютних коливань, бізнес може зіткнутись з додатковими викликами. По-перше, вперше осінь і зиму підприємці зустрінуть в режимі добового балансування; по-друге, досі не підписані контракти на транзит російського газу через територію України, що дає невизначеність і підвищені ризики зростання цін у межах від 15% до 25%.

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На думку СЕО енергетичного провайдера ETG.UA Володимира Шведкого, саме зараз, поки ціна на газ українського видобутку така низька, склалась оптимальна ситуація для закупівлі цього виду палива про запас. Це дозволить убезпечити себе від валютних коливань і зростання цін.

Додамо, що з квітня 2019 року ціни на газ в Україні знизилися вже на 28%.

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Проте з початком опалювального сезону попит на газ зросте, тож може зрости і його ціна. Тож у "Нафтогазі" закликали українців скористатися послугою "газовий запас" та сплатити наперед за газ, який використовуватимуть на час опалювального сезону.

Що таке послуга "газовий запас"? Ця послуга дозволяє українцям заздалегідь запастись газом на зиму за низькою літньою ціною. "Літній" газ можна придбати до 25 вересня та використати його протягом опалювального сезону.

Дивіться відео повного інтерв'ю з представником НАК "Нафтогаз" Олексієм Хобатюком про ситуацію на газовому ринку: