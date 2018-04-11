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Саме такою мовою і треба говорити з Росією, – Клімкін про твіт Трампа

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Клімкін зрадів словам Трампа про ракети
Клімкін зрадів словам Трампа про ракети / 24 канал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував гучні слова президента США Дональда Трампа про відносини із Росією. Глава українського МЗС висловив своє захоплення.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Як правило, я не роблю ретвіти, але тут не втримався. Саме такою мовою і треба говорити з Росією,
– написав Павло Клімкін.

Таким чином він прокоментував слова Трампа про те, що Росії слід готуватися до американських ракет.

Додамо, що 11 квітня Дональд Трамп зробив декілька гучних заяв на своїй сторінці у Twitter. Спочатку він наголосив на тому, що відносини США та Росії сьогодні навіть гірші, ніж в часи "холодної війни" та закликав припинити "гонку роззброєнь". Пізніше, президент США на обіцянку РФ "збивати американські ракети" порадив Росії готуватися, бо ракети будуть.

Нагадаємо, у РФ наголосили, що збиватимуть американські ракети, випущені по Сирії. Російський посол Олександр Засипкін сказав, що таке попередження звучало в заявах Путіна.

Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 Канал
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