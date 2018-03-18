Саме Тіна Кароль повірила в мене, – інтерв'ю з учасницею проекту "Голос країни"

Марта Рак виконала пісню "Пристрасть" Злати Огнєвіч на сліпих прослуховуваннях в 6 випуску 8 сезону Голосу країни. Марті 17 років, вона з міста Новояворівськ, що у Львівській області. Дівчина закінчує 11 клас і має визначитися з майбутньою професією.

Серце Марти надзвичайно схиляється до музики, вона брала участь у багатьох музичних конкурсах і отримувала навіть за це винагороди. Щоб переконати батьків у правильності свого вибору юна виконавиця заспівала зі сцени "Голосу країни" і на останній секунді виступу здобула прихильність Тіни Кароль, а також єдине вільне місце у її команді.

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Я поспілкувався з Мартою і попросив її дати відповіді на запитання, які напевно зацікавлять багатьох. Далі у інтерв'ю.

Привіт, Марто! Дякую, що погодилась на інтерв’ю! Можливо, то трошки незвичний формат. Я спершу відрекомендуюся: мене звати Сергій Якименко, я графічний дизайнер і блогер. Я побачив твій виступ у ютубі і був чесно вражений твоїм голосом і сміливістю. Скажи, будь ласка, чесно, в кого все ж таки виникла ідея піти на "Голос країни" – у тебе чи у твоїх батьків? Можливо, ти батьків переконала дати тобі останній шанс?

Ви знаєте, спробувати сили в проекті "Голос Країни" – це була цілком моя ідея, адже участь в цьому проекті була моєю давньою мрією, яка ніяк не могла здійснитись. Більше того, батьки не були у захваті від цього рішення, але все ж таки я переконала їх дати мені останній шанс, який, врешті-решт, став для мене квитком у нове життя, наповнене музикою.

Ти на сцені виконала пісню "Пристрасть" Злати Огнєвіч. Пісня така дуже лірична і чутлива, чому саме вона? Розкажи, будь ласка, детальніше.

Справді, ця пісня запала мені в душу ще дуже давно. Я пам'ятаю момент, коли дивилась телевізор та випадково натрапила на кліп до цієї пісні. Неперевершена гра закоханої пари та чудовий голос Злати Огнєвич справили на мене неймовірне враження. Тому, коли я переживала почуття першої закоханості, ця пісня була зі мною. На жаль, почуття дуже швидко пройшли, але назавжди залишили свій слід у моїй душі. Співаючи цю пісню, я ніби знову повертаюсь в ці приємні моменти. Тому вирішила на сліпих прослуховуваннях виконати саме цю пісню, адже хотілось показати тренерам та глядачам свою щиру, ліричну душу.

Перед тим як йти на сцену, що ти очікувала ? Ти очікувала, що повернуться всі тренери? І якби повернулись всі, ти все одно пішла би до Тіни Кароль? Чи можливо до когось іншого?

Коли я виходила на сцену, в мене була одна мета: заспівати так, як я ще ніколи не співала. Великої надії на обернені крісла в мене не було, адже я розуміла, що в кожного тренера залишилося лише декілька місць в команді, тому кожен з них буде шукати щось особливе. Звичайно, в глибині душі в мене була надія на чотири розвернутих кріслах, але вона почала зникати тоді, коли учасниця переді мною розвернула три з них і обрала команду Тіни Кароль. Саме до цієї співачки я мріяла потрапити в команду і, на щастя, моя мрія здійснилась. Стоячи на сцені перед виступом, я зрозуміла, що моя головна мета-це заспівати душею та достукатись до сердець тренерів та глядачів. Я щиро рада,що саме Тіна Кароль повірила в мене та дала мені такий шанс: бути почутою мільйонами людей. Адже вона саме та людина, яка мотивувала та надихала мене ще змалечку. Тепер в мене є можливість працювати з нею, хіба це не диво?



Фото: Соціальна мережа Марти Рак

Як давно ти почала займатись вокалом? Ти можеш пригадати, як ти до музики прийшла – можливо, хтось з рідних помітив твій талант? Ти займалася вдома, чи на якісь курси вокалу ходила?

Чесно кажучи, співаю я з дитинства, але професійно почала займатись вокалом лише з 9 років. До музики я прийшла, коли в гостях побачила фортепіано і захотіла навчитись грати на ньому. Саме тоді батьки записали мене в музичну школу. Після декількох уроків гри на фортепіано з вчителем, я зрозуміла, що це, справді, моє. Проте більше мені, звісно, подобалось співати. Тому, зрештою, я почала відвідувати уроки академічного вокалу в музичній школі рідного міста. Після декількох перемог на районних та міських конкурсах, батьки вирішили розвивати мій талант та записали мене в студію естрадного співу, де і почалися мої довготривалі стосунки з мікрофоном. Виходячи кожного разу на сцену, я все частіше ловила себе на думці, що не зможу більше жити без музики та вокалу. Адже лише на сцені я почувала себе справді щасливою. Так залишилось і до тепер.

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На якому інструменті ти вмієш грати або мрієш навчитись грати? Можливо, маєш улюблений інструмент?

Вмію грати на фортепіано, але ще маю бажання навчитись грати на гітарі. На даний момент, улюбленим інструментом є фортепіано, адже саме гра на ньому частенько слугує мені справжнім релаксом.

Фото: Соціальна мережа Марти Рак

Як змінилось твоє життя після "Голосу"? Можливо, тебе на вулиці впізнають і хочуть фото, або через соціальні мережі?

Чесно кажучи, життя після "Голосу" справді змінилось. Адже з'явилась певна популярність, особливо в рідному місті. Частенько впізнають на вулиці, хочуть фото або автограф. Очевидно, що це дуже приємно, адже більшість людей при цьому говорять приємні слова та роблять компліменти. Також значно зросла кількість прихильників в соціальних мережах. Крім того, почали більше запрошувати на різні заходи, концерти, збільшилась увага з боку преси.

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Як виглядають наразі твої будні? Ти готуєшся до батлів для "Голосу"?

На даний момент кожен день буквально розписаний по годинах, адже величезну кількість часу займає підготовка до батлів. Це і вибір пісні, і велика кількість репетицій та зйомок. Крім того, я ретельно готуюсь до ЗНО. Більше того, я живу досить далеко від Києва, тому дуже багато часу я проводжу в поїздах, де і співаю, і вчуся. Тому зараз взагалі немає вільного часу. Але я щиро сподіваюсь, що усі мої старання не пройдуть даремно та в кінцевому результаті дадуть свої плоди.

Який твій улюблений виконавець або гурт, та і взагалі яку ти музику полюбляєш?

Чесно кажучи, я меломан, адже полюбляю слухати різну музику. На сьогодні я ще перебуваю в пошуках свого стилю, тому виділити окремий улюблений жанр я не можу. Інколи слухаю поп-музику, інколи надаю перевагу джазу, це більше залежить від настрою. Щодо улюблених виконавців, то я слухаю Beyoncé, Katy Perry, Adele, Тіну Кароль, Tayanna та багато інших.

В тебе є авторські пісні? Чи, можливо, плануєш в майбутньому свої пісні записати?

На даний момент в мене є одна авторська пісня, яку я написала ще в юному віці, називається "Тримай". Зараз на меті є запис авторської пісні, але секрети розкривати ще поки не буду!



Фото: Соціальна мережа Марти Рак

Чи плануєш ти організувати фан зустрічі або навіть концерти?

Так, планую організувати фан зустріч. Але через постійну зайнятість на даний момент це зробити важко. Усю детальну інформацію щодо майбутніх концертів та фан зустрічей ви зможете знайти в моїх соціальних мережах.

Дякую, Марто, за інтерв’ю! Було приємно поспілкуватись і познайомитись, бажаю тобі на майбутнє всього найкращого! Я бажаю усім читачам завжди вірите в себе та йти до своєї мети попри усі труднощі та перешкоди. Адже, як правило, людина здається за крок до успіху, а цього робити не потрібно! Щастя вам та побільше натхнення. До зустрічі!

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