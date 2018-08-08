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Самі Насері прокоментував бійку у московському барі

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Самі Насері
Самі Насері / Фото з Іnstagram

Французький актор Самі Насері прокоментував бійку, яка сталася за його участю в караоке-барі Voice в Москві.

За його словами, він почувається добре і у нього не було серйозної травми голови, про яку раніше писали ЗМІ.

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Про це зірка фільму "Таксі" написав в своєму Instagram, додавши до посту фотографії із закладу.

"Після помилкового повідомлення про мою смерть кілька тижнів тому, спасибі всім, що не поширювали фейк про мою травму голови. Зі мною все в порядку", – написав Насері.

Він також розповів, що був в барі з братом Бібі і мандрівником Федором Конюховим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що актора Самі Насері побили в Москві. Зазначалося, що актор отримав черепно-мозкову травму.

Хто такий Самі Насері? 57-річний актор зіграв марсельського таксиста Даніеля Моралеса в перших чотирьох частинах франшизи Таксі. Перший фільм вийшов в 1998 році.

Внесений до бази сайту Миротворець за відвідування Криму восени 2017 року.

 

Теги: Новини Росії LifeStyle Кіно Сутички
Джерело: 24 Канал
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