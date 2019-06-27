Саміт G20 2019: дата з'їзду

В Японії відбудеться чотирнадцятий з'їзд керівників країн Великої двадцятки. Черговий саміт G20 проходитиме 28-29 червня 2019 року в Осаці.

Японія вперше прийматиме Велику двадцятку. Чотирнадцятий в історії з'їзд G20 відбудеться в Осаці 28-29 червня 2010 року.

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Що таке G20?

G20 або "Велика двадцятка"– це група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 найбільших економік світу та Європейського Союзу. А саме: Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія і Європейський союз. Перший з'їзд Великої двадцятки відбувся 1999 року в Берліні для вирішення питань, пов'язаних зі світовою кризою. Сьогодні саміти G20 проводяться для співпраці і консультацій з міжнародних фінансово-економічних питань.

Зустріч Путіна та Трампа

Під час самміту G20 відбудеться запланована зустріч Володимира Путіна та Дональна Трампа.

У листопаді 2018 року Вашингтон запевнив, що зустрічі президентів США та Росії не буде доти, доки моряки перебуватимуть у російському полоні.

Проте 3 травня 2019 року Трамп і Путін провели телефонну розмову, під час якої зачепили теми Венесуели, КНДР та України. Після телефонної розмови Трамп заявив про величезний потенціал для прекрасних взаємин між США та Росією.