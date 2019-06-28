Як відбувається саміт G20 2019: фото та відео
В Осаці відбувається з'їзд "Великої двадцятки". 28-29 червня Японія вперше в історії приймає G20.
Близько 11 ранку за Токіо (5 година ранку за Києвом) відбулась перша двостороння зустріч американського лідера Дональда Трампа на полях саміту. Він проводив переговори з прем'єром Японії Сіндзо Абе. Лідери обговорювали питання торгівлі і поставки озброєнь.
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Далі Дональд Трамп і канцлер ФРН Ангела Меркель у короткій розмові обговорили підтримку економічних реформ в Україні та ситуацію навколо Ірану і стабілізації Лівії.
Зустріч Дональда Трампа і Ангели Меркель в Осаці в рамках G20/ фото AP
В цей час Володимир Путін встиг провести лише одну зустріч із країнами-членами BRIC. В групу найбільших за площею країн, що розвиваються входять: Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка.
У спільній заяві наголошується, що країни домовилися провести більш складні тести пулу умовних валютних резервів.
Путін і решта лідерів-країн BRIC/ фото ТАСС
Загалом лідери країн "двадцятки" повинні домовитись про повне припинення викиду пластика в Світовий океан до 2050 року.
Спільне фото лідерів G20 В Осаці/ фото ТАСС
На саміті присутні представники країн економічних гігантів світу: Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія та Європейський союз.
Що таке G20? Це форум, на який з'їжджаються представники найбільших економічно розвинених країн світу та Європейського Союзу. Саміти Великої двадцятки були започатковані для вирішення проблем світової кризи у 1999 році. Сьогодні G20 організовується для взаємної співпраці і консультацій з міжнародних фінансово-економічних питань.
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