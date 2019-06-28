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      Як відбувається саміт G20 2019: фото та відео

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      Саміт G20 2019 в Осаці - фото, відео 28 -29 червня 2019
      Саміт 2019, Японія / n-tv

      В Осаці відбувається з'їзд "Великої двадцятки". 28-29 червня Японія вперше в історії приймає G20.

      Близько 11 ранку за Токіо (5 година ранку за Києвом) відбулась перша двостороння зустріч американського лідера Дональда Трампа на полях саміту. Він проводив переговори з прем'єром Японії Сіндзо Абе. Лідери обговорювали  питання торгівлі і поставки озброєнь.

      Дивіться також: Зустріч Путіна та Трампа на полях G20: відбулася перша розмова президентів

      За підсумками зустрічі Дональд Трамп і Сіндзо Абе підтвердили схожість позицій Вашингтона і Токіо з питань торгівлі, а також – щодо північнокорейської та іранської проблематики.
      Згодом Дональд Трамп і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили стратегічне партнерство Вашингтона і Нью-Делі. Зустріч лідерів була спрямована на те, щоб "виробити нові ідеї" з метою виведення двостороннього співробітництва "на наступний рівень", відзначили в Білому домі

      Далі Дональд Трамп і канцлер ФРН Ангела Меркель у короткій розмові обговорили підтримку економічних реформ в Україні та ситуацію навколо Ірану і стабілізації Лівії.

      Трамп і Меркель
      Зустріч Дональда Трампа і Ангели Меркель в Осаці в рамках G20/ фото AP

      В цей час Володимир Путін встиг провести лише одну зустріч із країнами-членами BRIC. В групу найбільших за площею країн, що розвиваються входять: Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка.

      У спільній заяві наголошується, що країни домовилися провести більш складні тести пулу умовних валютних резервів.

      Путін Брікс
      Путін і решта лідерів-країн BRIC/ фото ТАСС

      Загалом лідери країн "двадцятки" повинні домовитись про повне припинення викиду пластика в Світовий океан до 2050 року.

      спільне фото лідерів G20
      Спільне фото лідерів G20 В Осаці/ фото ТАСС

      На саміті присутні представники країн економічних гігантів світу: Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія та Європейський союз.

      Що таке G20? Це форум, на який з'їжджаються представники найбільших економічно розвинених країн світу та Європейського Союзу. Саміти Великої двадцятки були започатковані для вирішення проблем світової кризи у 1999 році. Сьогодні G20 організовується для взаємної співпраці і консультацій з міжнародних фінансово-економічних питань.

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      Теги: Новини політики G20
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