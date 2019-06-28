Як відбувається саміт G20 2019: фото та відео

За підсумками зустрічі Дональд Трамп і Сіндзо Абе підтвердили схожість позицій Вашингтона і Токіо з питань торгівлі, а також – щодо північнокорейської та іранської проблематики.

US President Donald Trump and his advisors attend a bilateral meeting with Japanese Prime Minister Shinzo at the G20 Osaka Summit



@b_smialowski pic.twitter.com/5o2tsgXGDP — AFP news agency (@AFP) 28 июня 2019 г.

Згодом Дональд Трамп і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили стратегічне партнерство Вашингтона і Нью-Делі. Зустріч лідерів була спрямована на те, щоб "виробити нові ідеї" з метою виведення двостороннього співробітництва "на наступний рівень", відзначили в Білому домі

Далі Дональд Трамп і канцлер ФРН Ангела Меркель у короткій розмові обговорили підтримку економічних реформ в Україні та ситуацію навколо Ірану і стабілізації Лівії.



Зустріч Дональда Трампа і Ангели Меркель в Осаці в рамках G20/ фото AP