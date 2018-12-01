Саміт G20: Трамп і Путін не потисли руки, однак президент РФ знайшов собі іншого друга
У Буенос-Айресі проходить відкриття саміту "Великої двадцятки", на якому світові лідери обговорюватимуть найгостріші проблеми сьогодення. Під час привітань Дональд Трамп не потиснув руки Володимиру Путіну та спадковому принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману. Натомість президент Росії дуже дружньо привітав Мохаммеда бін Салмана.
Про це повідомляє CNN.
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Журналісти з вже встигли звернути увагу на те, що президенти США і Росії не потисли один одному руки.
Трамп і Путін не потисли руки один одному//Фото: Associated Press
Цікаво, що коли лідери держав вишиковувалися для спільного фото, Володимир Путін першим піднявся на подіум, а Дональд Трамп просто пройшов повз нього та не потиснув йому руки. Пізніше, коли політики вирушили до зали пленарних засідань, президент Росії йшов попереду, а президент США тримався на відстані від нього.
Крім того, президент США уникнув рукостискання зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.
Натомість привітався з принцом Саудівської Аравії Володимир Путін. Більше того, журналісти повідомляють, що Путін та Мохаммед бін Салман часто сидять поруч, щось обговорюють і сміються.
Дивіться відео як Путін та Мохаммед бін Салман привітали один одного
Нагадаємо, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним під час саміту G20 в Аргентині не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".
29 листопада Трамп скасував зустріч з Путіним через агресію Росію в Азовському морі. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".
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