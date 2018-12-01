14:06
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Саміт G20: Трамп і Путін не потисли руки, однак президент РФ знайшов собі іншого друга

      6005 Читать новость на русском
      Трамп і Путін не потисли руки
      Трамп і Путін не потисли руки / gettyimages.com

      У Буенос-Айресі проходить відкриття саміту "Великої двадцятки", на якому світові лідери обговорюватимуть найгостріші проблеми сьогодення. Під час привітань Дональд Трамп не потиснув руки Володимиру Путіну та спадковому принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману. Натомість президент Росії дуже дружньо привітав Мохаммеда бін Салмана.

      Про це повідомляє CNN.

      Читайте також: Перший день саміту G20 у Аргентині розбурхав землетрус

      Журналісти з вже встигли звернути увагу на те, що президенти США і Росії не потисли один одному руки.

      трамп путін
      Трамп і Путін не потисли руки один одному//Фото: Associated Press

      Цікаво, що коли лідери держав вишиковувалися для спільного фото, Володимир Путін першим піднявся на подіум, а Дональд Трамп просто пройшов повз нього та не потиснув йому руки. Пізніше, коли політики вирушили до зали пленарних засідань, президент Росії йшов попереду, а президент США тримався на відстані від нього.

      Крім того, президент США уникнув рукостискання зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

      Натомість привітався з принцом Саудівської Аравії Володимир Путін. Більше того, журналісти повідомляють, що Путін та Мохаммед бін Салман часто сидять поруч, щось обговорюють і сміються.

      Дивіться відео як Путін та Мохаммед бін Салман привітали один одного

      Нагадаємо, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним під час саміту G20 в Аргентині не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".

      29 листопада Трамп скасував зустріч з Путіним через агресію Росію в Азовському морі. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".

      Теги: Новини Росії Новини політики G20 Володимир Путін Дональд Трамп Саудівська Аравія Новини США Аргентина
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      сьогодні , 13:00 Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      Віталій Дейнега 87
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сьогодні , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 500
      Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      сьогодні , 09:40 Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1380
      История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      сьогодні , 08:55 История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      Ольга Черненко 1728
      Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      сьогодні , 00:04 Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      Іван Яковина 2161
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук