Саміт США і КНДР все ще може відбутися, – глава Пентагону

У Сполучених Штатах Америки заявили, що відновили діалог із Північною Кореєю. Дипломати країни продовжують працювати над можливістю проведення саміту лідерів США і КНДР.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає Інтерфакс.

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"У мене, можливо, є хороша новина з корейського саміту. Якщо нашим дипломатам все вдасться, то ми навіть, можливо, організуємо його знову. Президент щойно повідомив про це. Дипломати досі працюють, і з точки зору міністерства оборони це добре ", – сказав глава Пентагону.

У п'ятницю, 25 травня, президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що Вашингтон продовжує переговори з Пхеньяном про можливість проведення саміту.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп скасував історичний саміт між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн. Таке рішення глава Білого дому описав у листі до лідера КНДР. Пізніше Трамп зазначив, що збирається продовжити жорсткі санкції проти Північної Кореї задля денуклеаризації півострова.