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      Саміт у нормандському форматі планують на 15 листопада: у Путіна все спростовують

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      Саміт у норманському форматі відбудеться у листопаді?
      Саміт у норманському форматі відбудеться у листопаді? / ua.news

      15 листопада – таку дату саміту в нормандському форматі обговорюють сторони. Спершу планують зустріч "нормандської четвірки" (чотирьох лідерів країн, а саме Німеччини, Франції, Росії та України), а потім – приватну розмову Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

      Таку думку висловила у своєму телеграм-каналі журналістка Соня Кошкіна. "Можливо, звичайно, знову відкладуть-перенесуть, та наразі обговорюють саме цю дату", – зауважила вона.

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      За словами Кошкіної, росіяни вже встигли висунути умову зустрічі.

      Щоб заздалегідь був погодженим порядок денний, і на місці вже – ані кроку вліво, ані кроку вправо, суворо по пунктах порядку,
      – написала журналістка.

      Примітно, що у цьому порядку денному начебто обов'язково повинно бути газове питання.

      "Обговорювала це з президентівцями й МЗСівцями. Наявність умови заперечувати не стали, але кажуть, що, мовляв, переговорний процес триває і "ми своїх позицій точно не здамо, на чому б вони там не наполягали". Ну, дай Бог. Подивимося", – підсумувала Соня Кошкіна.

      Що кажуть у Путіна?

      Інформація про проведення саміту "нормандської четвірки" 15 листопада не відповідає дійсності. Погодженої дати поки що немає, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, чутки про саме цю дату не відповідають дійсності.

      Це не так, дати поки немає,
      – зазначив речник Путіна.

      ► Нагадаємо, 30 жовтня Володимир Путін на спільній пресконференції з угорським президентом Віктором Орбаном сказав наступне: "Що стосується зустрічі в нормандському форматі: ми завжди готові до будь-яких зустрічей, у тому числі в нормандському форматі. Тільки б вони були добре підготовленими та не призвели до порожніх розмов".

      ► А от 29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на інвестиційному форумі в Маріуполі говорив про зустріч лідерів чотирьох держав у нормандському форматі, яка, мовляв, може відбутися у листопаді. При цьому попередня дата відома, але ще не всі сторони погодилися на неї.

      Зустріч "нормандської четвірки" (Зеленського, Путіна, Макрона та Меркель) має відбутися у Парижі. Про цю зустріч говорять вже кілька місяців, та саміт досі не відбувся через різні позиції сторін та відсутність можливості їх узгодження. 

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      Автор: Ірина Кошанська, Олесь Друкач
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін Соня Кошкіна Нормандський формат
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