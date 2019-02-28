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      Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР

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      Трамп сподівається на успішність наступних переговорів
      Трамп сподівається на успішність наступних переговорів / Getty Images

      Зустріч президента США Дональда Трампа та очільника КНДР Кім Чен Ина у В'єтнамі не принесла жодних результів. Розповідаємо, чому американському лідеру не вдалося переконати колегу та чого очікували обидві сторони.

      Читайте також: Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі

      Що сталося?

      27-28 лютого у В’єтнамі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та глави КНДР Кім Чен Ина. Очікувалося, що за її підсумками лідери країн підпишуть договір про ядерне роззброєння Північної Кореї. Однак переговори завершилися достроково та безрезультатно.

      Трамп пояснив це тим, що Кім Чен Ин у відповідь вимагав повного скасування санкцій, а США це не влаштовує. Він додав, що чекатиме наступних переговорів та пророкує їм "величезний потенціал". Також лідер КНДР, за словами Трампа, пообіцяв більше не проводити ядерні та ракетні випробування.

      Трамп і Помпео про переговори у В’єтнамі: відео

      Аналітик українського Інституту світової політики Микола Белесков у коментарі 24 каналу зазначив: те, що зустріч закінчиться таким чином, було цілком очікувано. Зокрема, в американських експертів ще напередодні саміту були песимістичні настрої, адміністрація Трампа теж мала доволі стримані очікування. Шансів на прийняття домовленості щодо ядерного роззброєння КНДР було дуже мало.

      Чому зустріч не принесла результату?

      Зараз можна говорити про те, що американський підхід до цього питання був абсолютно провальним. Адже перше, що цікавить Північну Корею – це гарантії безпеки, а не економічні преференції, які обіцяла адміністрація Трампа у випадку, якщо вдасться досягнути ядерного роззброєння. Проблема полягала в тому, що американці чекали практичних кроків. Швидше за все – односторонніх. Тоді як Північна Корея вимагає кроків паралельних. Тобто вони починають ядерне роззброєння і паралельно знімаються санкції.

      За словами Миколи Белескова, Корея готова до серйозних кроків, але якщо побачить взаємність із боку США.

      Американці до цього постійно говорили, що "спочатку – повне ядерне ракетне роззброєння Північної Кореї, а потім подивимось". Це – абсолютно неприйнятно. Для того, щоб був прогрес, потрібні взаємні кроки двох сторін. Американці поки що до цього були не готові. Не було розмови про те, що Північна Корея, наприклад, погоджується закривати відповідний ядерний об'єкт, або якусь ракетну базу, а в обмін на це скасовуються санкції. Підхід Дональда Трампа (відсутність потужної попередньої підготовки, своєрідний експромт, вимога односторонніх кроків) – абсолютно не працює,
      – пояснив експерт.

      Ситуація така, що не було серйозного діалогу до цього і позиції сторін залишаються прямо протилежними. З іншого боку, Трамп натякнув, що буде задоволений навіть у випадку, якщо Північна Корея не проводитиме ядерні випробування та ракетні запуски. Це – ще одна ознака того, що, не зважаючи на провал переговорів в Ханої (столиця В'єтнаму), повернення до ситуації 2017 року не відбудеться. Тобто сьогодні не йдеться взаємні погрози та ескалацію напруженості.

      Зустріч Трампа з Кім Чен Ином
      Підхід Трампа був абсолютно провальним / Getty Images​

      Що очікують від КНДР?

      Експерт акцентує на ще одному нюансі переговорів, стосовно якого питання мають виникати вже в американців. Річ у тому, що наразі не відомий повний перелік усіх об'єктів, які пов'язані зі створенням зброї масового знищення у КНДР, і засобів її доставки. Поки цього переліку немає на руках у світової спільноти, достеменно не відомо, чи справді відбувається процес ядерного роззброєння. Тобто у Північній Кореї можуть заявляти, що вони закрили певний об'єкт, а їх там, скажімо, п'ять. Про роззброєння не можна говорити, поки немає цього детального переліку.

      Також, за словами Миколи Белескова, можна очікувати, що Північна Корея все ж буде дотримуватися мораторію на ракетні ядерні випробування. Передусім для поліпшення відносин із Республікою Корея, Росією і КНР. Тому що у такому випадку є всі шанси, що останні закриватимуть очі на порушення режиму санкцій.

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини США Ядерна безпека Публікації Статті Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин
      Джерело: 24 канал
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