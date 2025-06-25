Про це повідомляє 24 Канал з посиланням пресслужбу Волинської обласної прокуратури.

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Батько довів сина до самогубства: деталі справи

Районний суд у Волинській області винесли вирок 65-річному жителю Нововолинська. Чоловіка визнали винним у доведенні свого неповнолітнього сина до самогубства.

Слідство встановило, що батько систематично вчиняв психологічне насильство над усіма членами родини.

Встановлено, що дитина зазнавала систематичного знущання, побоїв, принижень, тотальних обмежень, залякувань релігійного змісту, примусу до покори, "послуху і покаяння",

– йдеться у повідомленні.

Як передає прокуратура, підлітка обмежували у спілкуванні, розвагах, завантажували фізичною працею і навіть били. Усе це призвело до важкого емоційного стану хлопця через що у 2023 році він вчинив самогубство.

Правоохоронці також встановили, що кілька років тому за подібних обставин вкоротила собі віку ще одна дитина обвинуваченого.

Суд визнав чоловіка винним за частиною статтею "Доведення до самогубства неповнолітнього" ККУ. Йому обрано запобіжний захід – 8 років ув'язнення. Сам він провину не визнав.

До слова, в листопаді 2024 року у Києві 16-річний підліток позбавив життя 14-річну дівчину, а згодом скоїв самогубство.