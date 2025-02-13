У Хмельницькому чоловік вчинив самогубство у ТЦК: що кажуть у центрі комплектування

У Хмельницькому ТЦК 13 лютого чоловік вчинив дії суїцидального характеру. Громадянина намагалися врятувати медики, але він помер від масивної кровотечі унаслідок травм.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного ТЦК та СП.

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У Хмельницькому ОТЦК розповіли, що під час перевірки військово-облікових документів до територіального центру комплектування міста Хмельницького доставили громадянина, щоб той оновив облікові дані та пройшов військово-лікарську комісію. Цей чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку.

Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив щодо себе дії суїцидального характеру. На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги,

– мовиться у дописі.

Представники ТЦК зазначили, що наразі тривають слідчі дії, наголосивши, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов'язаного не було застосовано.

У Хмельницькому ОТЦК також звернулися до всіх військовозобов'язаних мобілізаційного віку, підкресливши, що життя – це найвища цінність, навіть у найважчих обставинах.

"Суїцид не лише позбавляє людину можливості знайти вихід із ситуації, а й залишає біль та нерозуміння для рідних і близьких. Важливо пам'ятати, що жодна правова чи адміністративна процедура не є настільки безвихідною, щоб виправдовувати радикальні вчинки", – зазначено у повідомленні.

Там також наголосили, що ситуації, подібні до проходження військово-лікарської комісії, можуть викликати стрес чи навіть паніку, але це не привід ухвалювати рішення, які не можна змінити. У ТЦК зауважили, що військова служба не є вироком, а будь-які питання щодо її проходження можуть бути вирішені законним та конструктивним шляхом.