Для "Суспільного" в прокуратурі розповіли, що за цим фактом зареєстрували кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією "умисне вбивство" із позначкою "самогубство", передає 24 Канал.

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Що відомо

Попередньо, 20-річний хлопець вистрелив собі у голову з автомата, який йому надали для несення служби у добовому наряді.

Інцидент стався у приміщенні гуртожитку Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Наразі слідство з’ясовує, що стало причиною такого вчинку курсанта.

До слова, раніше у ДПСУ розповіли, що загиблий був першокурсником родом з Чернігівщини. Юнак мав повну середню освіту. Два роки тому призваний на контрактну службу, у 2024 році вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби. Курсант добре навчався і мав товариський характер.