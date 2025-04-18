Смерть 20-річного курсанта у Хмельницькому поліція розслідує як умисне вбивство
- Поліція у Хмельницькому розслідує смерть 20-річного курсанта як умисне вбивство з позначкою "самогубство".
- Попередньо, курсант вистрелив собі у голову з автомата в гуртожитку Національної академії ДПСУ.
- Загиблий був першокурсником з Чернігівщини.
Вранці 17 квітня у Хмельницькому знайшли мертвим 20-річного курсанта Національної академії ДПСУ з ознаками вогнепального поранення. Поліція розпочала розслідування трагедії.
Для "Суспільного" в прокуратурі розповіли, що за цим фактом зареєстрували кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією "умисне вбивство" із позначкою "самогубство", передає 24 Канал.
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Що відомо
Попередньо, 20-річний хлопець вистрелив собі у голову з автомата, який йому надали для несення служби у добовому наряді.
Інцидент стався у приміщенні гуртожитку Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Наразі слідство з’ясовує, що стало причиною такого вчинку курсанта.
До слова, раніше у ДПСУ розповіли, що загиблий був першокурсником родом з Чернігівщини. Юнак мав повну середню освіту. Два роки тому призваний на контрактну службу, у 2024 році вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби. Курсант добре навчався і мав товариський характер.