У Миколаєві чоловік скоїв самогубство, підірвавши гранату в громадському місці

У п'ятницю, 14 лютого, близько 10:00 поблизу міжміського автовокзалу на Богоявленському проспекті в Миколаєві невідомий підірвав гранату. Чоловік загинув на місці, більше постраждалих немає.

За попередньою інформацією, 41-річний чоловік скоїв самогубство. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

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Що відомо про інцидент

Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події та походження боєприпасу – гранати РГД-5, уламки якої фахівці вибухотехнічної служби вже вилучили з місця події.

Тіло загиблого відправлять на судово-медичну експертизу. Під час перевірки його речей інших вибухонебезпечних предметів не виявили.

Поліція кваліфікувала подію як умисне вбивство, як того вимагає процедура у подібних випадках. На місці працювали слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління, криміналісти та вибухотехніки тощо.

До слова, напередодні, 13 лютого, у Хмельницькому під час проходження військово-лікарської комісії чоловік вчинив щодо себе дії суїцидального характеру й помер від масивної кровотечі. Відомо, що він перебував у розшуку за порушення військового обліку.