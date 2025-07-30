У Чернівцях застрелився 14-річний підліток. Поліція розпочала розслідування за фактом його самогубства.

Інцидент стався у середу, 30 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Чернівецької області.

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Що кажуть у поліції Буковини про смерть підлітка?

Хлопця із вогнепальним пораненням виявили на вулиці Головній. Попередньо, він вистрілив собі в голову з пістолета.

Співробітники Ситуаційного центру поліції Буковини негайно направили за вказаною адресою бригаду екстреної медичної допомоги. Також на місце події прибули керівництво ГУНП в Чернівецькій області, ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група, патрульні, судові експерти, криміналісти та ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури,

– повідомили правоохоронці.

Вони уже встановили, що загиблий – місцевий мешканець. І він покінчив життя самогубством, здійснивши постріл собі у голову.

Хлопець помер у кареті "швидкої", а його тіло доправили на судово-медичну експертизу.

Відомо, що пістолет, з якого був здійснений постріл, офіційно зареєстрований і належить брату загиблого. Останній розповів, що зброю зберігав у сейфі вдома.

Наразі усі обставини самогубства та можливі мотиви вчинку з'ясовуються.