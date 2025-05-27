Як повідомили у військкоматі, того трагічного дня працівники ТЦК зупинили чоловіка на вулиці, аби перевірити у нього військово-облікові документи. Втім, їх у нього не було. Чоловік відмовився надати дані про себе, а також проїхати до відділу поліції. Водночас, як зазначили у відомстві, він погодився добровільно поїхати до Шевченківського районного центру комплектування, передає 24 Канал.

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Нові деталі самогубства в ТЦК Харкова

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом самогубства громадянина. Начальника РТЦК та СП та його заступника усунули від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.

У коментарі Суспільному керівник поліції Харківщини Петро Токар розповів, що загиблий раніше вже затримувався ТЦК у Чугуївському районі. Він не назвав своїх даних, працівники військкомату не могли встановити про нього відомості і перевірити по своїх обліках.

Йому вдалося уникнути мобілізації, не називаючи своїх персональних даних. І він намагався це зробити вдруге,

– сказав Токар.

Правоохоронець не уточнив, коли саме це сталося. Чи зазнав чоловік травм у ТЦК у Чугуївському районі, поліція перевірити не може, оскільки це відбулося давно і немає свідків.

Токар зазначив, що розслідування обставин смерті чоловіка показало, що до скоєння суїциду його не схиляли. Поліція дослідила відеозаписи камер відеоспостереження. Крім того, слідчі перевірили дописи, які загиблий виставляв у відповідних чатах, "де вже відображався мотив вчинення самогубства".

У поліції наголосили, що "причетність сторонніх осіб до дій загиблого не встановлено".