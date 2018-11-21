Самогубство дівчинки, що написала листа Путіну: з'явилися нові деталі її смерті

У вівторок, 20 листопада, у Сафановому Смоленської області Росії у під'їзді знайшли труп 14-річної дівчинки Наталії Хатченкової, що напередодні писала листа президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомило місцеве видання "Смоленская народная газета".

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За даними відомства, про те, що дочка написала президенту, її мати дізналася від завідуючої. Завідуюча підійшла до мами і уточнила ім'я та по-батькові її дочки. Після чого повідомила, що дівчинка звернулася до Президента Росії. Спочатку, після розмови з матір'ю, дівчинка заперечувала цей факт, однак потім зізналася: "Мама, я випадково відправила", сказала вона, мабуть, передбачаючи проблеми з керівництвом лікарні.

Дівчинка залишила дві передсмертні записки – одну для поліції, з її ім'ям, прізвищем та адресою місця проживання. Іншу – прощальну для мами і сестри, в якій зізналася, що втомилася від знущань з боку однокласників.

Стало відомо, що дитина публікувала у соціальній мережі "ВКонтакті" фотографії з підписом: "Скажіть чесно, кому я потрібна?", "Не те, щоб я щось втратила, у мене від початку нічого не було". 14-річна дитина, як і всі підлітки, хотіла підтримки, розуміння та любові. Також дівчинка мріяла поїхати в Пітер після закінчення 9 класу.

Я втомилася бути хорошою людиною. Я втомилася бути доброю і милою з усіма. Я втомилася вічно страждати і плакати. Я втомилася бути в депресії і займатися саморуйнуванням. Я вирішила стати сильною, холодною, егоїстичною і вільною. Я зрозуміла, що нікому не потрібен мій світ і мої почуття. Я прийняла, то що люди – це монстри, вони жорстокі і нещадні,

– цет текст був опублікований на її стіні "Вконтакті".

Школярка шукала друзів за листуванням, які побачать у ній людину, а не об'єкт для глузувань. Після її смерті всі звернули увагу на депресивні картинки, з написами "кому я потрібна", "чому ж ви такі злі" тощо.



Фото загиблої дівчинки

"Вибач нас всіх, в першу чергу, дорослих. У друзях у Маші 24 людини. Статус такий стоїть з 6 жовтня. Невже ніхто не побачив, не зрозумів, не відчув ... Страшно від нашої байдужості ... Страшно. Боляче. Ворогові не побажаєш. Але дівчинку вже не повернути", – йдеться в одному з коментарів.