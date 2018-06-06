Самогубство Кейт Спейд: ЗМІ назвали ймовірну причину
Американська дизайнерка Кейт Спейд покінчила життя самогубством 5 червня. За інформацією ЗМІ, причиною могла стати депресія Кейт.
Спейд впала у глибоку депресію, оскільки її чоловік Енді хотів розлучитися. А Кейт не могла змиритися, що їх 24-річний шлюб закінчився, повідомляють джерела у поліції.
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Чоловік дизайнекри навіть переїхав до сусідньої квартири через "подружні проблеми", пише TMZ.
Кейт Спейд з чоловіком
Кейт вчинила самогубство у своїй квартирі на Манхеттені у вівторок, 5 червня, вранці. Біля її тіла знайшли передсмертну записку, яка адресувалася її донці Френсіс Беатрікс.
Як пишуть ЗМІ, у записці йшлося: "Я завжди тебе любила. Це не твоя вина. Запитай батька".
Хто така Кейт Спейд? Американська дизайнерка, яка у 1993-му разом з чоловіком заснувала компанію з виробництва жіночих сумок Kate Spade Handbags. У 2006-му вона продала частуну акцій, але через десять років заснувала новий бренд Frances Valentine.