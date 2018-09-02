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Самогубство льотчика Волошина: які основні версії розглядає поліція

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Поліція назвала 3 основні версії самогубства Владислава Волошина
Поліція назвала 3 основні версії самогубства Владислава Волошина / Соцмережі

У Миколаєві правоохоронці розглядають три основні версії самогубства військового льотчика та колишнього тимчасового виконувача обов'язків директора комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина.

Про це пише "Громадське" з посиланням на відповідь поліції міста на їхній запит.

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Як зауважили представники правоохоронних органів, серед версій вони розглядають:

– скоєння самогубства у стані душевного хвилювання;

– скоєння самогубства у зв’язку з професійною діяльністю на посаді тимчасового виконувача обов'язків директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт";

– скоєння самогубства у зв'язку з примусом його до виконання протиправних дій (доведення до самогубства).

Також у поліції додали, що досудове слідство триває. Зокрема, уже допитано представників Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА).

Волошин, самогубство, Миколаїв, поліція
Правоохоронці про самогубство Волошина 

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. 19 березня була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій згадується про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком. До слова, раніше правоохоронці розглядали шість версій трагедії: самогубство, пов'язане з професійною діяльністю; доведення до самогубства; суїцид через конфлікт під час служби; самогубство через сімейні проблеми; самогубство в стані душевного хвилювання та нещасний випадок.

Теги: Новини України Самогубство Поліція Розслідування Кримінальні новини Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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