Самогубство льотчика Волошина: які основні версії розглядає поліція

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. 19 березня була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій згадується про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком. До слова, раніше правоохоронці розглядали шість версій трагедії: самогубство, пов'язане з професійною діяльністю; доведення до самогубства; суїцид через конфлікт під час служби; самогубство через сімейні проблеми; самогубство в стані душевного хвилювання та нещасний випадок.