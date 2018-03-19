Самогубство льотчика ЗСУ: в аеропорту Миколаєва сповістили про тиск губернатора на Волошина

Заступниця в. о. голови Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, який наклав на себе руки, Аліна Коротич заявила, що на нього тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з головою області Олексієм Савченком.

Про це співробітниця Волошина розповіла в коментарі "Громадському".

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, якого свого часу Росія брехливо звинуватила у збитті малайзійського боїнга. А 19 була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій мовиться про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком.

Так, Коротич запевнила, що останні два тижні Волошин вів перемовини з Миколаївською облдержадміністрацією.

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Були якісь перемовини з облдержадміністрацією, щодо підписання акту виконаних робіт, стосовно терміналу. Тих робіт, які вже були виконані. Але тендеру фактично не було, його скасували. Це незаконно, тому він не погоджувався,

– зазначила заступниця очільника аеропорту.

Хто такий Владислав Волошин? Військовий льотчик Повітряних сил ЗСУ з Луганська, майор запасу. Учасник бойових дій на сході України, здійснив 33 бойових вильоти. З грудня 2017 року був в. о. гендиректора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт". Волошин був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, почесною грамотою Кабінету міністрів України, орденом "Народний Герой України" та почесною відзнакою голови Миколаївської обласної державної адміністрації "Святий Миколай Чудотворець" ІІІ ступеня. 18 березня 2018 року покінчив життя самогубством у себе вдома в Миколаєві пострілом з бойового пістолету.