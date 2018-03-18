Самогубство льотчика ЗСУ: з'явилися нові деталі трагедії

У Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, якого свого часу Росія брехливо звинуватила у збитті малайзійського боїнга. Чоловікові було 29 років і до останнього він керував Миколаївським міжнародним аеропортом.

Самогубство 29-річний Владислав Волошин скоїв у власній квартирі у Миколаєві. Чоловік вистрілив собі у груди. На місце пригоди одразу приїхала швидка, однак врятувати Владислава не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Читайте також: Від вибуху гранати на Донеччині загинув юний прикордонник

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисне вбивство.

За свідченням родичів, загиблий останнім часом знаходився у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри,

– повідомила речник Головного управління Нацполіції у Миколаївській області Олена Бережна.

Владислав Волошин – герой АТО. Він здійснив три десятки бойових вильотів, за що й був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Саме Владислава російська влада брехливо звинувачувала в атаці на малайзійський боїнг, збитий над Донбасом.

Юрій Бутусов, який особисто його знав, каже що Владислав був справжнім професіоналом і патріотом. В армії Владислав був із чотирнадцяти років та мріяв стати генералом. Однак минулого року звільнився. У Facebook чоловік відверто поскаржився на низькі зарплати та погане обмундирування. Розповів також про те, як був змушений сам собі купувати зручне для польотів взуття.

Попри те, що його портрет висів у Адміністрації Президента, армія не вважала за потрібне залишити собі такого бойового льотчика. Важко сказати, скільки коштує підготовка такого пілота як Владислав, насправді у мирних умовах підготувтаи таку людину взагалі не можливо,

– наголосив редактор інтернет-порталу "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Читайте також: У лікарні помер військовий, який обороняв Маріуполь

З липня минулого року його призначили заступником генерального директора Миколаївського міжнародного аеропорту. А з грудня він обіймав посаду виконуючого обов'язки директора аеропорта.