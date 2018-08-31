Самогубство підлітків у Дніпрі: подробиці з місця подій

У Дніпрі – подвійний суїцид: хлопець та дівчина викинулись з вікна висотки. Загиблим було 18 та 16 років.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Аліна Елєвтєрова.

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За її словами, слідчі дії на вулиці вже завершено, але правоохоронці ще працюють у приміщеннях. Трагедія трапилась близько сьомої години ранку, діти вистрибнули з вікна восьмого поверху ТРЦ. Медики по приїзду лише констатували факт смерті.

Загиблі були парою. Мешкали у різних областях, а до Дніпра приїхали з Києва. Подробиці їх особистих стосунків поки не відомі. Відомо тільки, що дівчина навчалась у коледжі. Працівники ТРЦ із журналістами спілкуватись відмовились, а поліція розповіла, що пара винаймала апартаменти впродовж кількох діб. У кімнаті, де мешкали підлітки, знайшли троянди, також пелюстки були розкидані на землі безпосередньо на місці трагедії. Була і передсмертна записка,

– розповіла журналістка.

І нагадала, що Ганна Старчевська, речниця Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, у інтерв'ю журналістам наголосила, що з помешкання правоохоронці вилучили зошит, у якому були прописані усі дії загиблих до того моменту, коли вони вистрибнули з вікна. І жодних свідчень, що це самогубство має хоч якесь відношення до суїцидальних груп у соціальних мережах чи ігор – немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у середу, 29 серпня, у Кам'янському на Дніпропетровщині хлопець наклав на себе руки через участь у суїцидальній грі МОМО. На житловому масиві БАМ хлопець стрибнув з даху багатоповерхівки і впав на козирок парадного входу.