Самогубство підлітків у Дніпрі: з'явилися нові деталі

Вони написали записку, взяли в руки трояндові пелюстки і вкоротили собі віку. У Дніпрі пара закоханих вистрибнула із вікна готельного номеру. До самогубства обоє ретельно готувались. А чому зважилися на такий крок – пояснили у передсмертній записці.

Трагедія сталась поблизу торговельно-розважального комплексу. Пара – 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, вистрибнула із вікна восьмого поверху. Обоє померли ще до приїзду медиків.

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Сталась усе близько 7 ранку, про стрибок поліції повідомили очевидці. Правоохоронці кажуть, що підлітки кілька днів винаймали квартиру у хмарочосі. Сьогодні зранку закохані виклали підлогу трояндами, взяли пелюстки у руки і разом стрибнули. Розпитати деталі в працівників центру нам не вдалось – вони відмовляються говорити.

️ Допис, поширений Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 20 Сер 2018 р. о 7:43 PDT

Правоохоронці виклали фото орендованих апартаментів. Там знайшли передсмертну записку: "У свої роки ми вже пожили та пізнали життя" – виведено дрібним почерком. До самогубства, переконані правоохоронці, підлітки ретельно готувались.

"Сюди вони приїхали з основною метою – покінчити життя самогубством, тому що було вилучено зошит в якому прописано всі їх дії, до того моменту коли вони вистрибнули з вінка", – наголосила речниця Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Допис, поширений Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 4 Чер 2018 р. о 7:39 PDT

В жодних суїцидальних групах в інтернеті дітей не виявили. Поліція одразу розвіяла припущення про причетність пари до координованих через соцмережі підліткових ігр.

Будь-яких свідчень, що самогубство має відношення до суїцидальних груп у нас немає,

– зазначила речниця Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

До Дніпра підлітки приїхали із Києва. Там жили останнім часом, хоча обоє були родом із різних міст. Дівчина навчалась у коледжі, з батьками не конфліктувала, а останній місяць із хлопцем подорожувала Україною.

Допис, поширений Кривохижина (@zavoyovnyk) 4 Чер 2018 р. о 7:42 PDT

Психіатр Вікторія Зінгер каже: потрібно бути уважним до підлітків. Бо часто ті вкорочують собі віку без видимих на перший погляд причин. І нагадує, для людей, які знаходяться у важких життєвих обставинах – працюють гарячі лінії. Туди можна телефонувати цілодобово та анонімно можна поспілкуватись із психологом. Тим часом, в поліції за фактом самогубства відкрили кримінальне провадження.