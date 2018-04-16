Самогубство співробітників СБУ у Києві: у Службі безпеки прокоментували ситуацію

У Службі безпеки України відреагували на ситуацію з інформацією про можливі самогубства двох їх співробітників, які сталися 15 квітня

За словами речниці СБУ Олени Гітлянської, один із співробітників спецслужби зараз перебуває у лікарні. При цьому вона не підтвердила і не спростувала інформації про спробу суїциду, повідомляє "Обозреватель".

"У нас дійсно був один співробітник, він в лікарні, але з приводу подробиць телефонуйте в поліцію, яка веде кримінальне провадження", – заявила Олена Гітлянська.

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Нагадаємо, журналіст Станіслав Речинський заявив, що у неділю, 15 квітня, у Києві два співробітники СБУ здійснили самогубство з інтервалом у декілька годин . Правда один з них звільнився ще у 2017 році.