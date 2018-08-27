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Самогубство строковика на Чернігівщині: стали відомі подробиці жахливої трагедії

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21-річний солдат строкової служби здійснив чергу із автомата, випустивши собі в голову 16 куль
21-річний солдат строкової служби здійснив чергу із автомата, випустивши собі в голову 16 куль / фото з відкритих джерел

Військовий строкової служби, який 7 серпня скоїв самогубство у Навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині, випустив собі у голову з автомата чергу із 16 патронів.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 7 серпня строковик скоїв самогубство у навчальному центрі Збройних сил України "Десна". 21-річний військовий вкоротив собі віку під час несення вартової служби.

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Військова прокуратура центрального регіону України продовжує розслідування щодо загибелі солдата. На цей момент стало відомо про обставини, за яких відбулася трагедія.

Під час проведення досудового розслідування було проведено огляд місця події, під час якого встановили обставини, які свідчать про ймовірне самогубство загиблого солдата, а саме – здійснення ним особисто пострілів чергою з автомата в голову,
– йдеться у повідомленні прес-служби військової прокуратури.

Зазначається, що до такого висновку слідчі дійшли, проаналізувавши положення тіла загиблого, розташування зброї та гільз (розліт до 0,5 метра), час, потрібний для відстрілу 16 патронів (а саме – 1,5 секунди), а також відсутність слідів боротьби, переміщення або волочіння трупа.

Окрім цього, допитані військовослужбовці, які разом із загиблим перебували у караулі, стверджують, що їхній товариш був у доброму гуморі та не скаржився на сімейні проблеми. Слідство поки встановлює наявність конфліктів між солдатом та співслужбовцями чи командуванням частини.

Наразі військова прокуратура призначила судову почеркознавчу експертизу для встановлення авторства передсмертних записок, які імовірно знайшли біля тіла.

Теги: Новини України Збройні Сили України Жертви Самогубство Новини Чернігова
Джерело: 24 канал
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