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Самогубці та вбивці: чому поліція повинна виловлювати вуличних гонщиків

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Автогонки вулицями міст і сіл України вже стали поганою традицією. І, на жаль, правоохоронці тут часто безсилі.

Заради драйву вуличні гонщики, так звані стрітрейсери, ігнорують правила і ризикують життям. Не лише своїм, адже жертвами розваг можуть стати звичайні перехожі.

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"За це має бути неминуча сувора відповідальність. Це має бути пріорітет поліцейських, вони повині один за одним водіїв виловлювати, притягувати до відповідальності, бо зараз це вже загроза національного масштабу. ДТП забирає більше життів, ніж війна", – заявив юрист Лаврентій Царук.

Проте за такі ігри гонщика поки можуть лише оштрафувати, якщо впіймають. Адже стрітрейсери на вимогу поліції зупинятись не квапляться. І навіть можуть піти у наступ, як це сталося нещодавно у Рівному. Гонщики почали атакувати поліцейських, протаранили їхнє авто, а одного патрульного провезли 30 метрів на капоті.

Буває, що правоохоронці і самі стають гонщиками. До прикладу, ситуація, яка сталася у 2016 році в Одесі, коли участь в перегонах брали поліцейські машини. Тоді правоохоронців відсторонили від роботи.

Те, що поліція дає можливість "поганяти", підтверджує і столичний стрітрейсер. Хлопець попросив не називати його імені.

"Спершу приїжджають, дають нам час на зібрання, ми годину ганяємо", – розповів водій.

Є у столиці і легальні перегони, щоправда, за них треба платити. Ганяють хлопці щонайменше раз у два тижні.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Поліція Авто Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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