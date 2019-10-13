Самогубця-невдаха: у Києві жінка кинулася під колеса маршрутки

12 жовтня в Києві на Броварській окружній жінка з незрозумілих причин кинулась під колеса автобуса наповненого пасажирами, який їхав у напрямку столиці.

Момент інциденту зафільмував відеореєстратор іншого автомобіля, який їхав за автобусом. На відео видно, що автобус їхав без перевищення швидкості. Про це повідоло видання "Інформатор".

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Жінка спокійно стояла на узбіччі, проте коли побачила, що наближається маршрутка, вибігла на дорогу та кинулась під колеса.

Удар був не сильний, тому вона вижила. З переламами обох ніг жінка у лікарні. Що спонукало її кинутися під автобус наразі невідомо. Усі обставини встановлюють поліцейські. А от водію мікроавтобуса ще довго оговтуватись від переляку.