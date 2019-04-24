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      "Самопоміч" готує закон "Про президента": що про це відомо

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      "Самопоміч" готує закон "Про президента": що про це відомо
      "Самопоміч" готує закон "Про президента": що про це відомо / Фото з Facebook-сторінки Оксани Сироїд

      Депутати з фракції "Самопоміч" підготували законопроект із "Про президента". Що передбачає законопроект та яка його мета – читайте у нашому матеріалі.

      Оксана Сироїд стверджує, що новий закон не дасть президенту "стати заручником олігархів".

      Читайте також: Коли Верховна Рада розгляне законопроект про імпічмент президента

      Яка мета закону "Про президента"? За словами заступника парламенту, мета – не обмежити владу президента, а тільки привести її у відповідність до Конституції, і навіть більше – захистити президента.

      Будь-хто, хто приходить на такий обсяг влади стає дуже вразливим. А коли є закон, який встановлює правила гри, то він кожному, хто спробує впливати на президента, казатиме: "Я не можу, в мене є обмеження, встановлені законом",
      – поянила Сироїд.

      Що передбачає законопроект? Текст законопроекту опублікований на сайті партії "Самопоміч". Він передбачає, що президент вносить подання про призначення міністра оборони і міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій. При цьому він не може вказувати у своєму поданні інші кандидатури, ніж ті, які запропонувала коаліція. Відповідно до законопроекту, президент не може призначати очільників усіх регуляторів. Сироїд пояснює, що законопроект пропонує забрати такі повноваження у президента для того, аби "була відповідальна інституція і відповідальний керівник".

      Андрій Садовий зазначив, що законопроект ще не зареєстрували, його наразі розіслали депутатам Верховної Ради.

      Законопроект має бути продуктом консенсусу, він має об'єднати країну. Це має бути продукт єдиної спільної праці,
      – наголосив Андрій Садовий.

      Садовий додав, що сьогоднішній парламент може відновити свою легітимність за однієї умови – закон про знання недоторканності і закон про вибори. "Якщо парламент приймає ці закони, то з’являється вікно можливостей", – зазначив лідер "Самопомочі". Тож завдяки цій можливості закон про президента має стати "консеснусом ноовобраного президента Зеленського, парламентський фракцій та суспільства". Садовий наголосив, що прийняття цих законопроектів депутатам відтягувати не слід, тому що "недовіра до парламенту є надзвичайно великою".

      Чи спрощується процедура імпічменту? У законопроекті процедура імпічменту деталізована. Однак, відповідно до 111 статті Конституції (статті про процедуру імпічменту) ця процедура є нездійсненною не лише для України, але й для будь-якої іншої країни.

      Рішення про імпічмент мають ухвалити чотири п’яті парламенту, що є нереалістично. Саме тому цю статтю необхідно змінити і виписати процедуру імпічменту в чіткий спосіб. Імпічмент має бути політичною процедурою,
      – сказала Сироїд.

      Чи може Верховна Рада підтримати закон до інавгурації? Це неможливо. До інавгурації залишився один пленарний тиждень. Оксана Сироїд зазначила, що для ухвалення виборчого кодексу потрібно декілька місяців.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Законодавство Оксана Сироїд
      Джерело: 24 канал
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