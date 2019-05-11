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      "Самопоміч" піде на вибори до Ради з відкритим списком та 80% нових облич

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      "Самопоміч" піде на парламентські вибори з 80% нових облич
      "Самопоміч" піде на парламентські вибори з 80% нових облич / Прес-служба "Самопомочі"

      У майбутньому виборчому списку партії "Об’єднання "Самопоміч" на виборах до Верховної Ради буде до 70-80% нових облич.

      На сьогодні "Самопоміч" уже має кістяк: це депутати Верховної Ради, які пройшли вишкіл, сказав лідер партії, мер Львова Андрій Садовий на 18-му звітному з'їзді партії.

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      І, власне, ви визначатимете, яка буде їх позиція у списку. Але 70-80% – це будуть наші лідери з областей, представники різних професійних спілок, громадських організацій, люди, які гідні працювати для держави у цей непростий час, – наголосив Садовий.

      Політик також запевнив, що не він прийматиме рішення, хто і яке місце посідатиме у списку, а обласні осередки та з'їзд партії.

      Садовий зауважив, що ті, хто злякався, або хотіли мати 100% гарантію, відходять у сторону. А ті, хто лишається, відчувають плече один одного, і готові разом йти до перемоги, наголосив Садовий.

      Список від "Самопомочі" на виборах до парламенту буде відкритим, сказав голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк. У цьому списку буде менше третини людей, які вже були в парламенті, при цьому буде більше двох третин людей, які є активними політичними діячами на місцях і ніколи не були у вищих ешелонах влади, але є достойними, бо їхні області їх підтримують.

      8 травня з партії "Об'єднання "Самопоміч" вийшли нардепи Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошніченко, Олена Сотник та Олександр Опанасенко. Раніше про намір вийти з фракції оголосили нардепи Єгор Соболєв та Семен Семенченко.

      Як "Самопоміч" взаємодіятиме з Зеленським на посту президента? Садовий стверджує, що "Самопоміч" завжди діяла в інтересах України. Відтак, чи підтримуватиме його політсила новообраного президента Володимира Зеленського – залежатиме від рішень, які той ухвалюватиме. Садовий додав, що спершу треба подивитися на перші кроки майбутнього президента, та кого він пропонуватиме на важливі посади. Якщо політика Зеленського буде проукраїнською та стоятиме на захисті інтересів держави, "Самопоміч" готова конструктивно та якісно співпрацювати з ним.

      Коли пройдуть вибори до Верховної Ради? Парламентські вибори заплановані на 27 жовтня. Виборці голосуватимуть у загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).

      Виборчий процес стартує 29 липня – з цієї дати можна висуватися у нардепи. Партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики висуватимуться самі. Документи до ЦВК для реєстрації треба подати не пізніше, ніж 13 серпня. Завершиться реєстрація 18 серпня.

      Результати виборів ЦВК має оприлюднити не пізніше, ніж 16 листопада. А 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних нардепів та видати їм посвідчення. Перша сесія новообраної Ради має пройти до 16 грудня.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Олег Березюк Парламентські вибори 2019 Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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