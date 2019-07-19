"Самопоміч" подала до суду через особливий статус Донбасу

В Конституційному суді України реєструють ухвалу про скасування закону про особливий статус Донбасу і амністії для колабораціоністів та найманців. Його 19 липня внесла партія "Об'єднання "Самопоміч".

Про це у коментарі 24 каналу розповіла віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.

Чому закон про особливий статус Донбасу треба скасувати

– Чим далі, тим більше ми пересвідчуємось, що мінські домовленості – це насправді класична угода з дияволом. Згідно з якою, нам пропонують повернути матеріальне – контроль над територіями. Однак в обмін Росія вимагає "небагато" – просто душу. А саме незалежність, суверенітет, мову. Суть цієї угоди вона вже викладена у так званому "законі" про особливий статус і про амністію бойовиків.

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– Ці рішення були ухвалені ще парламентом попереднього скликання 16 вересня 2014 року. Їх прийняли з порушенням Конституції та регламентом Верховної Ради під час закритого засідання з виключеним табло.

Що таке мінські угоди? Цей документ узгодили на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.

– Ми розуміємо свою відповідальність перед нацією та державою, ми розуміємо, що парламент наступного скликання може бути не спроможний протистояти так, як це робила "Самопоміч" під час запровадження особливого статусу в Конституції.

– Ми хочемо звернутись до КСУ для того, щоб закон про особливий статус та амністію визнали неконституційними. Вони порушують сукупно 26 статей Конституції України. Найбільшу загрозу вони несуть принципам суверенітету, незалежності, унітарності, а також право на місцеве самоврядування.

Які наслідки матиме скасування закону для громадян

– Визнання неконституційності зупинить спроби надалі запроваджувати будь-які особливі статуси для будь-яких окупованих територій. Це буде сигналом того, що просто захоплення та створення анклавів на території України не буде інструментом впливу на внутрішню та зовнішню політику України.

– Це "ні" федералізації України, це "ні" знищенню незалежності, це "ні" підриву суверенітету, це "ні" офіційного статусу російській мові, це багато дуже "ні". Це для Росії дуже великий сигнал, аби припинити дезінтеграцію України зсередини.

Хто підписав подання про скасування закону

– Партія "Самопоміч" підписала подання у повному складі. Також є багато депутатів із фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка. Переважна більшість підписантів – це або позафракційні, або представники окремих фракцій. Багато нардепів, насправді, ховалися від підписання подання і це також багато про них говорить.

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– Що цікаво, жоден з депутатів "Європейської солідарності" так і не підписав конституційне подання. Це при тім, що вони наголошують, що вони є головними антиреваншистами. Звичайно, адже Петро Порошенко був власне підписантом мінських домовленостей і він був тим, хто пропихав через парламент ухвалення цих двох законів.

Яке може бути рішення КСУ

– Я сподіваюся, що нинішній склад КСУ усвідомить ту відповідальність, яку вони несуть перед людьми. Ми сподіваємось, що тут КСУ буде на стороні держави та народу.

– Від російської агресії ми повинні захищатися не лише військовими методами, але й інформаційними та юридичними. Визнання не конституційнім закону про особливий статус – це величезна юридична зброя проти Росії.