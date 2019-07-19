14:26
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, 18 липня
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, 18 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      "Самопоміч" подала до суду через особливий статус Донбасу

      349 Читать новость на русском

      В Конституційному суді України реєструють ухвалу про скасування закону про особливий статус Донбасу і амністії для колабораціоністів та найманців. Його 19 липня внесла партія "Об'єднання "Самопоміч".

      Про це у коментарі 24 каналу розповіла віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.

      Чому закон про особливий статус Донбасу треба скасувати

      – Чим далі, тим більше ми пересвідчуємось, що мінські домовленості – це насправді класична угода з дияволом. Згідно з якою, нам пропонують повернути матеріальне – контроль над територіями. Однак в обмін Росія вимагає "небагато" – просто душу. А саме незалежність, суверенітет, мову. Суть цієї угоди вона вже викладена у так званому "законі" про особливий статус і про амністію бойовиків.

      Варте уваги! Чому Україна виконує мінські домовленості, попри ігнорування Росії

      – Ці рішення були ухвалені ще парламентом попереднього скликання 16 вересня 2014 року. Їх прийняли з порушенням Конституції та регламентом Верховної Ради під час закритого засідання з виключеним табло.

      Що таке мінські угоди? Цей документ узгодили на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.

      – Ми розуміємо свою відповідальність перед нацією та державою, ми розуміємо, що парламент наступного скликання може бути не спроможний протистояти так, як це робила "Самопоміч" під час запровадження особливого статусу в Конституції.

      – Ми хочемо звернутись до КСУ для того, щоб закон про особливий статус та амністію визнали неконституційними. Вони порушують сукупно 26 статей Конституції України. Найбільшу загрозу вони несуть принципам суверенітету, незалежності, унітарності, а також право на місцеве самоврядування.

      Які наслідки матиме скасування закону для громадян

      – Визнання неконституційності зупинить спроби надалі запроваджувати будь-які особливі статуси для будь-яких окупованих територій. Це буде сигналом того, що просто захоплення та створення анклавів на території України не буде інструментом впливу на внутрішню та зовнішню політику України.

      – Це "ні" федералізації України, це "ні" знищенню незалежності, це "ні" підриву суверенітету, це "ні" офіційного статусу російській мові, це багато дуже "ні". Це для Росії дуже великий сигнал, аби припинити дезінтеграцію України зсередини.

      Хто підписав подання про скасування закону

      – Партія "Самопоміч" підписала подання у повному складі. Також є багато депутатів із фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка. Переважна більшість підписантів – це або позафракційні, або представники окремих фракцій. Багато нардепів, насправді, ховалися від підписання подання і це також багато про них говорить.

      Цікаво! Чому Путін порушує мінські угоди: відповідь США

      – Що цікаво, жоден з депутатів "Європейської солідарності" так і не підписав конституційне подання. Це при тім, що вони наголошують, що вони є головними антиреваншистами. Звичайно, адже Петро Порошенко був власне підписантом мінських домовленостей і він був тим, хто пропихав через парламент ухвалення цих двох законів.

      Яке може бути рішення КСУ

      – Я сподіваюся, що нинішній склад КСУ усвідомить ту відповідальність, яку вони несуть перед людьми. Ми сподіваємось, що тут КСУ буде на стороні держави та народу.

      – Від російської агресії ми повинні захищатися не лише військовими методами, але й інформаційними та юридичними. Визнання не конституційнім закону про особливий статус – це величезна юридична зброя проти Росії.

      blog_ava
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      сьогодні
      9638
      Теги: Новини України Самопоміч Новини політики Конституційний суд Оксана Сироїд Війна на Донбасі Законодавство Новини Росії Україна – Росія Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Куди піти у Будапешті: мальовничі місця європейської столиці
      сьогодні , 14:01 Куди піти у Будапешті: мальовничі місця європейської столиці
      Ірина Буртик 132
      Отряд Суркова: куратор "ЛДРН" отправляет своих на парламентские выборы
      сьогодні , 14:00 Отряд Суркова: куратор "ЛДРН" отправляет своих на парламентские выборы
      Фашик Донецький 240
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 08:30 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      2100
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 13:45 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 4250
      Скільки грошей з бюджету пішло на депутатів
      сьогодні , 13:35 Скільки грошей з бюджету пішло на депутатів
      Яніна Ткачук 1518
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук